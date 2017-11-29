Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi Lale Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Cemal Yoğun (27) ile G.C. yolda karşılaşarak tartışmaya başladı. Av tüfeğini çıkaran G.C., Cemal Yoğun’a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı saçmalarla ağır yaralanan Yoğun, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Cemal Yoğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi G.C. ve yanında bulunan arkadaşı M.İ. ara sokaklarda kayıplara karıştı.

Cemal Yoğun’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yoğun’un yakınları fenalık geçirdi. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.