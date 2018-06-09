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09 Haziran 2018 16:57

Ali Küncülü Ortaokulu Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası’nda Gaziantep Ali Küncülü Ortaokulu ikinci oldu.

Ali Küncülü Ortaokulu Türkiye ikincisi oldu

09 Haziran 2018 16:57

Niğde’de düzenlenen şampiyonada Gaziantep’i temsil eden Ali Küncülü Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak Gaziantep’in gururu oldu.


8 takımın katıldığı ve iki grup halinde lig usulüyle oynanan maçlarda tüm maçlarını kazanan Ali Küncülü Ortaokulu, finalde Bursa ile oynadı. Finalde rakibine şanssız bir şekilde yenilen Gaziantep temsilcisi Türkiye ikincisi oldu. Gaziantep’te namağlup olarak şampiyon olan Ali Küncülü Ortaokulu, Şanlıurfa’da düzenlenen bölge şampiyonasında da tüm maçlarını kazanarak birinci olmuş ve ilk 8 takım arasına kalmıştı. Niğde’deki Türkiye Şampiyonası finallerinde oynama hakkı eden Ali Küncülü Ortaokulu, buradaki tüm maçlarını kazanıp son maçında şanssız bir şekilde Bursa’ya mağlup olarak ikincilik ödülünü aldı.


Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Ali Küncülü Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Şahin, "Aslanlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarıya imza attılar. Okulumuzun ve Gaziantep’in gururu oldular" diye konuştu.




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