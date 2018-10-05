Alkışlar Aslı Alevli İlkokulu öğrencilerine

Gaziantepli hayvan severlerin büyük takdirini kazanan etkinliğe imza atan öğrencileri kutlayan vatandaşlar “Küçük yaşta aşılanan hayvan sevgisi çocukların gelecek yaşamlarında önemli rol oynayacaktır yorumunu yaptılar.

Aslı Alevli İlkokulu öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle gerçekleştirilen örnek çalışma Gaziantepli hayvan severleri mutlu etti. Öğretmenlerin satın aldığı kedi ve köpek mamaları öğrenci velileri tarafından paketlenirken, öğrencilerde bu paketleri hayvan barınaklarındaki sevimli dostlarına götürdü. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri arasında en anlamlı iş birliği olarak gündeme gelen çalışmanın altına Aslı Alevli İlkokulu öğretmen, veli ve öğrencileri attı. Aslı Alevli ilköğretim okulu öğretmenleri 4 Ekim dünya hayvanlar gününde öğrencilere bilinç aşılamak için özel bir aktivite yaptılar. Öğretmenler kedi ve köpek maması aldılar, veliler onları paketledi, öğrenciler de hayvan barınaklarında sevimli dostlarımızla buluştu. Öğrencileriyle birlikte hayvan barınaklarına giden veliler etkinliğin çok anlamlı olduğunu ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde okul müdürü Bestami Tunç, okul öğretmenlerinden Adalet Diri ve Ergin Taş'a başta olmak üzere tüm hayvan severlere ve barınaklarda yaşayan hayvanların günlük yiyeceklerini karşılayan hayırseverlere teşekkür ettiklerini ifade ettiler.