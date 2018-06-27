Alleben yüzme havuzunda yaz spor okulu coşkusu

Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, yüzme yaz spor okulunda spor yapmanın keyfini doyasıya yaşıyorlar. Alleben Yüzme Havuzlarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Yüzme Yaz Okulları bu yılda 8. kez büyük bir heyecanla start aldı. Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında yaz spor okullarının 1. eğitim döneminde toplamda farklı yaş aralıklarında 3 binin üzerinde kursiyer, yüzme sporunun inceliklerini öğreniyor. Şehitkamil Belediyesi Yüzme Yaz Spor Okullarında görev yapan profesyonel eğitmen kadrosu, Alleben Yüzme Havuzlarında, Gaziantep ve Türkiye’yi ulusal ve uluslararası platformda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmeye devam edecek.

"Geleceğin şampiyonları spor okullarında yetişiyor”

Sportif başarıda temel eğitimin önemini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2018 yılı yaz spor okulları döneminde Alleben Yüzme Havuzlarında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Fadıloğlu, “Spor alanında başarının start noktası temel eğitim ve standartları yüksek altyapı çalışmalarıdır. Bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz tüm spor branşlarında spor okulu eğitimlerine büyük önem veriyoruz. 4 mevsim boyunca aralıksız olarak sürdüğümüz spor okulu çalışmalarında her yıl binlerce sporcu öğrenci eğitim görüyor. 8. kez büyük bir heyecanla startını verdiğimiz yüzme yaz spor okullarının 1. eğitim döneminde Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarımızda 3 binin üzerinde kursiyerimizi su sporlarıyla tanıştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Uzmanlarımız tarafında da ifade edildiği üzere yüzme sporunun insan vücudu üzerindeki olumlu etkileri ve özelikle çocuklarımızın gelişimine olan katkısı saymakla bitirilemiyor. İnşallah bu eğitim dönemi sonunda sağlıklı, zinde ve başarılı sporcular yetiştirmiş olacağız. Alleben Yüzme Havuzlarında spor okulları sürecinde su sporlarıyla tanışan akabinde yaptıkları sıkı çalışmalar sonrasında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına imza atan lisanslı sporcularımız, yeni dönemde havuzlarımızda ilk kulaçlarını atan öğrencilerimize rol model olacaklar. Ben yüzme havuzlarımızda özveriyle görev yapan tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyor, tüm altın kulaçlarımıza eğitim dönemi boyunca başarılar diliyorum” dedi.

“Spor okulları yüzme sporuna büyük katkı sağlıyor”

Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, spor okulu çalışmalarının Türk yüzme sporuna büyük katkı sağladığını ifade etti. Bingül, spor okullarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türkiye Yüzme Federasyonumuz ülkemiz genelinde gerçekleştirilen tüm altyapı faaliyetlerine büyük önem veriyor. Bu bağlamda temel adımlardan birisi potansiyeli sisteme dahil edebilmek. Spor okullarımız temel eğitimin kaynak noktası bu yüzden bu platformda gerçekleştirilen eğitimler biz antrenörler için büyük önem arz ediyor. Her branş da olduğu gibi yüzme ve diğer su sporlarında temel eğitimin en üst düzey standartlarda en kabul görmüş yöntem tekniklerle öğrencilerimize aktarılması gerekiyor. Şehitkamil Belediyemizin ve Alleben Yüzme Havuzlarımızın bu konuda üstlendiği misyon yüzme sporu adına çok değerli. Desteklerini esirgemeyen ve bizlerin her zaman yanında olan tüm yöneticilerimize ve büyük bir özveriyle çocuklarının gelişimini tribünlerde sabır ve ilgiyle takip eden değerli velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.