Alleben’de geleceğe büyük hazırlık

4 mevsim boyunca çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü tesiste sporcu öğrenciler, güçlü adımlarla hedeflerine yürüyor.

Yaz ve kış spor okulu çalışmalarıyla her yıl yüzlerce öğrenciyi Alleben Yüzme Havuzunun kulvarlarında buluşturan Şehitkamil Belediyesi yüzme, su altı sporları ve su topu branşlarında elde edilen büyük başarıları uzun yıllar boyunca sürdürebilmek adına sporcu yetenek taramalarını ve farklı okulların katılımıyla gerçekleştirilen test yarışlarını düzenlemeyi de ihmal etmiyor. Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin su sporlarında en fazla faal lisanslı sporcu sayına sahip olan kulübü Şehitkamil Belediye Spor Kulübü çatısı altında milli başarılar hedefleyen sporcu öğrenciler yaz, kış demeden çalışmalarını büyük bir tempo ile sürdürüyor. Alleben Yüzme Havuzlarında su sporları ile tanıştıktan kısa bir süre sonra başarı karnesine her geçen gün yeni not ekleyen altın kulaçlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcuların performanslarıyla ilgili teknik ekiplerden bilgiler aldı.

"Sporcularımıza imkanlar sağlamaya gayret ediyoruz"

Altın kulaçlarla bir araya geldiği ziyaret esnasında basketbol, futbol, temel cimnastik, satranç ve su sporları branşlarında ihtisaslaşmaya giderek büyük başarılar elde ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Faaliyet gösterdiğimiz basketbol, futbol, temel cimnastik, satranç ve su sporları branşlarında ihtisaslaşma sürecinin ardından sporcularımız her biri birbirinden değerli büyük başarılar elde ettiler. Su sporları branşlarında sporcularımızın elde ettiği Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları her zaman göğsümüzü kabarttı. Bu başarıların süregelmesi adına tesislerimizde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 365 gün boyunca çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğü Alleben Yüzme Havuzlarında teknik ekibimizde görev yapan arkadaşlarımızla birlikte sporcularımıza daha geniş imkanlar sağlamaya gayret ediyoruz. Şu anda su sporlarında Gaziantep’in ve bölgemizin en fazla faal lisanslı sporcu sayısına sahibiz. Sporcularımızın gelişimlerini, müsabaka performanslarını büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Yetenekli sporcuların tespit edilmesi ve Türk soruna kazandırılması adına yetenek seçmeleri ve test yarışları gerçekleştiriyoruz. Bu sayede il genelindeki farklı okullarda öğrenim gören sporcu öğrencilerimizin eşit şartlarda yarışabilmelerine ve spor yaşamlarını planlayabilmelerine olanak sağlıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen katkısı olan herkesi yürekten tebrik ediyor, sporcularımıza kariyerleri boyunca başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"İleriye yönelik planlamamız hazır"

Performans sporcularının gelişimlerini değerlendiren Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, farklı yaş gruplarında ileriye yönelik planlamalarının hazır olduğunu belirtti. Bingül, “En alt yaş grubundan, A takımlarımıza kadar olan süreçte ileriye yönelik tüm planlamamız hazır. Tüm performans sporcularımız belirli bir hedefle çalışmalara katılıyor. Enerjimiz yüksek, morallerimiz yerinde. Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleriyle Gaziantep’e, Türkiye’ye yeni şampiyonluklar getirebilmek adına çalışma tempomuzu artıracağız” diye konuştu.