Alman Genç Politikacılar Derneği'nden GSO'ya ziyaret

Alman Genç Politikacılar Derneği üyelerinden oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Ekonomi ve gündeme dair gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel Alman heyetin sorularını yanıtladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, iki ülke arasındaki geçmişe dayalı ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gelişen ekonomisiyle dünyanın 177 ülkesine ihracat yapan Gaziantep'ten geçtiğimiz 6,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Adnan Ünverdi, “Suriye'de devam eden iç savaş, bölge ve dünyada yaşanan krizlere rağmen biz bu rakamları yakalama başarısını gösterdik. Gaziantep üreten bir şehir. Bize, ‘Bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl başarıyorsunuz,' diye soruyorlar. Bu bizim geçmişten gelen girişimcilik ve rekabet gücümüzden kaynaklanıyor. Ülke olarak daha önce de çok krizler yaşadık ve hepsinden güçlenerek çıktık. Bugün yaşadığımız sıkıntılardan da güçlenerek çıkacağız inşallah” dedi.

Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında önemli bir yatırım merkezi haline geleceğine dikkati çeken Ünverdi, uluslararası yatırımcıları bölgeye davet etti.

Gaziantep'in Ortadoğu'nun kapısı konumunda olduğunu kaydeden Ünverdi, “Gaziantep'te yeni bir OSB'nin kurulması için çalışma başlattık. Bu konuda izinler alındı ve kuruluş çalışmalarımız devam ediyor. Bu da yine bir ilk olarak iki ilin birlikte gerçekleştirdiği bir proje olacak. Gaziantep ve Kilis arasında 50 milyon metrekare alana iki il tarafından Polateli-Şahinbey OSB'yi kuracağız. İskenderun Limanı ile Polateli-Şahinbey OSB arasında yol çalışması da devam ediyor. Hassa Dörtyol arasında yapılacak 9 tünel ile bu bölge limana 87 kilometre yakınlaşacak. Bizler de bu kapsamda diğer yatırımlarla birlikte makine ve savunma sanayine büyük önem veriyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı, diğer odalarımız, kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası yatırımcıları da bölgeye davet ediyoruz. Buradan bölgeye çok daha kısa mesafeden ulaşabilir ve sunulan avantajlardan faydalanabilirler” diye konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da konuşmasında, Gaziantep'te yatırım yapmak isteyen firmaların tüm işlemlerini kurum olarak takip ettiklerini ve yatırımcılara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel ise Polateli-Şahinbey OSB'nin yatırım içingüvenlive Ortadoğu pazarına en yakın bölgede yer aldığının altını çizdi.

Avukat, öğretim görevlisi, şirket yetkilisi gibi farklı meslek kollarında çalışan isimlerden oluşan Alman Genç Politikacılar Derneği üyeleri de Türkiye'yi daha iyi tanıyabilmek için Ankara ve Gaziantep'i tercih ettiklerini belirterek, dış politika ile ilgilendiklerini, yurtdışında siyasetçi ve işadamlarıyla bir araya geldiklerini ifade ettiler. Toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden dernek üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel'e teşekkür etti.