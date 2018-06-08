Alman uluslararası işbirliği kurumu yetkililerinden GSO’ya ziyaret

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile görüşen yetkililer, GSO ve GIZ arasında devam eden işbirliği ve Cash forWork Projesi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. GIZ ve GSO arasında Mesleki ve Teknik Eğitim alanında potansiyel işbirlikleri konularının ele alındığı ziyarette Ruth Halle, Başkan Ünverdi’ye yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep’in mesleki eğitimde pilot il seçilmesinin önemine vurgu yaptı. Ünverdi, sanayiciler için mesleki eğitimin olmazsa olmaz bir konu olduğunu belirterek, “Sanayide katma değer ve niteliği artırabilmemiz için kalifiye eleman konusunu muhakkak çözmemiz gerekiyor. Bu bağlamda biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak ülkemiz ve uluslararası paydaşlarımızla ortak projeler geliştiriyoruz. GIZ ile de 2018 yılında bin kişiye eğitim vermek hedefiyle yola çıktık ve şu ana kadar Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM)proje kapsamında 679 kişinin eğitim görmesini sağladık. Önümüzdeki süreçte de GIZ ile yeni işbirlikleri geliştirmek ve güzel projelere imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ünverdi ziyaret anısına RuthHalle’ye bakır işlemeli kahve takımı hediye etti.