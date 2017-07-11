Almanya Büyükelçilği Müsteşarından GSO’ya ziyaret

Önümüzdeki aylarda GSO’da düzenlenecek Türk-Alman Ekonomi Günü’ne ilişkin bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak istediklerini belirten Denecke, “Düzenlenecek organizasyona Almanya Büyükelçiliği olarak çok önem veriyoruz. Alman iş adamları ile Gaziantepli iş adamlarını bir araya getireceğiz. Bu çok heyecan verici bir etkinlik olacak” dedi.

“Dostluk ayrı, alışveriş ayrı. biz işimize bakarız”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da Gaziantepli ve Alman sanayiciler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Konukoğlu, Almanya’nın Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 9’uncu ülke olduğuna işaret ederek, “Almanya’ya 2017 yılı ilk yarısında yaptığımız ihracat yüzde 13 düştü. Bu iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarından kaynaklanmış olabilir. Görüş ayrılıklarının iki ülke arasındaki iş ilişkilerini etkilememesi gerekir. Dostluktur ayrı, alışveriş ayrı. Biz işimize bakarız” diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda düzenlenecek Türk-Alman Ekonomi Günü organizasyonunda, Gaziantepli ve Alman iş adamlarının bir araya gelerek yapacakları ortak çalışmalarla düşüşte olan ihracatı artıracaklarına inandığını kaydeden Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Bu etkinlikle Gaziantep-Almanya ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Türk ve Alman ekonomisine katkı sağlayacak olmak, Alman iş adamlarıyla olan iş ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.”