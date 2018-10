Alparslan Türkeş Gaziantep ülkü evleri açıldı

Gaziantep'te, Alparslan Türkeş Gaziantep Ülkü Evleri'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Alparslan Türkeş Gaziantep Ülkü Evleri, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İsa Alper Açıkbaş, Gaziantep Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Çelik, STK-sendika temsileri ve vatandaşların katılımı ile açıldı.

“Hayallerimizi gerçekleştirdik”

Gerçekleşen açılış töreni saygı duruşu, istiklal marşı ve kuran tilaveti ile başlarken, açılış konuşmasını yapan Gaziantep Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Çelik, “Yıllardır hayalini kurduğumuz Ülkü Evi projemizi gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Çelik, “Başbuğ Alparslan Türkeş Gaziantep Ülkü Evimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz. 5 Ocak 1968 günü site yurdunda şehadet şerbeti içen Ruhi Kılıçkıran ağabeyimizin aziz hatırasını beynimize nakşederek çıktığımız bu kutlu yolda son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Başbuğumuz Alparaslan Türkeş Beyefendinin ismini verdiğimiz Ülkü Evlerinde nice Ruhi Kılıçkıranlar, nice Fırat Çakıroğlular, nice Ahmet Kerseler yetiştireceğimiz Ülkü Evi'ne hizmet etmeyi nasip eden Yüce Rabbime şükürler olsun. Biz bu yola çıkarken, Gaziantep'te üniversite okuyan gençlerimizin ilim irfan öğrenecekleri, İslam ahlakı ile yetişecekleri madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak duracakları nezih bir yer hayal ettik. Bugün bu hayallerimizi burada sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben tekrardan bizlerin mutluluğuna ortak olmak için açılışımıza katılan tüm misafirlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkü evlerinin amacı vatansever gençlerimize katkıda bulunmaktır”

Ülkücü gençliğin Türk Milletinin bükülmeyen bileği olduğunun altını çizen Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İsa Alper Açıkbaş, “Ülkü Ocakları Türk Gençliğine hizmet etme yolundan hiçbir zaman sapmamıştır, sapmayacaktır. Burada sizlerle birlikte, vatana millete, her şeyden önce yüksek vasıflı Türk, güzel ahlak üzerine donatılmış bir Müslüman olma derdi ile yanıp tutuşan neferlerden oluşan bir gençlik yetiştirebilmek için Ülkü evimizin açılışını yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Hilal'in gölgesinde Türklük onur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti ile yetişen Ülkücü gençlik Türk Milletinin bükülmeyen bileği ve ilham kaynağıdır. Sosyal, kültürel, eğitim alanlarında çok kapsamlı ve derinlemesine faaliyetlerini yürüten Ülkü Ocakları Türk gençliğine hizmet etme yolundan hiçbir zaman sapmamıştır, sapmayacaktır. Ülkü Evleri'nin hedefi devletimizin ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne inanmış Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti ile donanmış, vatansever gençlerimize katkıda bulunmaktır. Ülkücü hareket binlerce yıldır var olduğu gibi dünya oldukça da var olacaktır. Vatanını korumak, kollamak ve vatanın milletin menfaatlerini her zaman her şeyin üstünde gören ülkücüler olarak, ilkokul sıralarından bugüne yılmadan bıkmadan söylediğimiz gibi Türk'üm diye haykırmaktan yorulmayacağız, doğru ve çalışkan olmaktan vazgeçmeyeceğiz, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan gösterdiği hedefe gitmeye devam edeceğiz, ve varlığımızı Türk varlığına armağan etmekten şeref duyacağız. Ocağa giden genç madde bağımlısı olmaz. Hırsız olmaz, arsız olmaz, vatan haini hiç olmaz, FETÖ'cü olmaz, Alparslan olur, Fatih olur, Atatürk olur, Başbuğ olur, kısacası adam olur, dedik ve sözümüzün arkasındayız. Bu düşünceler ışığında, inşallah bundan sonra buraları yaşatmak hepimizin görevi olacaktır. Ülkü evimiz öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları etüt salonu, mutfak, dinlenme salonu, mescit ve banyo imkanları ile donatılmış ve öğrencilerimize en güzel şekilde hizmet etmek amacıyla hazır hale getirilmiştir. Gaziantep Ülkü Evinin yapımında emeği geçen tüm gönüldaşlarımıza ve buranın açılmasında yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza ve canla başla çalışan mütevelli heyetimize sonsuz teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Ülkü evlerinde binbir emek ve alın teri vardır”

Ülkü Evlerinin gençlerin en iyi şekilde yetişmesi ve gelişmesi için meydana geldiğini vurgulayan Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Yüce Türk Milletinin yarınki yöneticileri sağlıklı bir şekilde, güçlü bir şekilde Başbuğ Alparslan Türkeş Gaziantep Ülkü Evlerinde yetişecektir. Bizleri her zaman heyecanlandıran, bizleri gururlandıran, güçlendiren, yüz akımız şerefimiz olan yiğit duruşlu bozkurtlar, elif duruşlu iffet abidesi asenalar her birinizi en derin sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün Gaziantep Ülkü Ocaklarımızın düzenlemiş olduğu Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendinin isminin yaşayacağı Gaziantep Ülkü Evleri'nin açılışında sizlerle beraber olmanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum. Böylesi bir programa hepiniz hoş geldiniz şerefler getirdiniz. Açılışını gerçekleştireceğimiz Ülkü Evimize emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah her birinden razı olsun. Bu bina hepimizin yıllardır hayalini kuruduğu, genç kardeşlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve gelişmesi için, şuurlanması için meydana gelmiş bir binadır. Bu binada şüphesiz bin bir emek vardır, alın teri vardır, mücadele vardır, gayret vardır, fedakarlıklar vardır. Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak, 2013 tarihi itibari ile ülkemizin hemen hemen tüm illerinde Ülkü Evleri açılışlarımızı gerçekleştirdik. Bununla beraber geniş kapsamlı yurtlarımızın da açılışları gerçekleştirildi. Başbuğ Alparslan Türkeş Gaziantep Ülkü Evleri de 100 erkek, 20 bayan olmak üzere öğrenci kardeşlerimizin barınmasını sağlayacaktır. Barınma hizmetinin yanında burada birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve muhabbette ortaya konulacaktır. Ailelerin ortamını aratmayacak sımsıcak bir yuva olacaktır. Türk-İslam yuvamızın ateşi misali genç kardeşlerimiz milli manevi ahlaki ve insani değerlerle donanarak yarınlara daha güçlü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde ulaşacaklardır. Ülkü evlerinde kalmak nasip işidir. Ülkü Ocakları bünyesinde olan kardeşlerimize biz bu imkanı sunarken malumunuz olduğu üzere ülkemizdeki yaşanmış birçok kahredici olaylar vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanımıza milletimize bomba yağdıran hainler zamanında Işık evleri diye evler açmışlardı. Bu evlerde garip guraba fakir fukara insanların evlatlarını, çocuklarını maalesef damarlarından zehirlediler. Kardeşlerimize vatan millet milli şuur sevgisi vermediler. Tam anlamıyla Türk milletine düşman olarak yetiştirdiler. Kendi menfaat ve çıkarları uğruna gençliği mahvettiler, perişan ettiler. Bizler Ülkü Evlerinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimize vatan millet bayrak ve devlet sevgisini verip, inşallah Yüce Türk Milletinin yarınki yöneticilerini sağlıklı bir şekilde, güçlü bir şekilde buralardan yetiştireceğiz. Bu hepimizin boynunun borcudur” ifadelerine yer verdi.

“Ülkü ocakları Başbuğumuz ve ülkücü şehitlerimizin emanetidir”

Ülkü Ocakları'nın rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in ve ülkücü şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Şehitlerimizin vasiyetleri vardır. Biz şehitlerimizin vasiyet ve emanetlerine canı gönülden her ne olursa olsun sonuna kadar sahip çıkacağız. Ülkü Ocakları ilim, irfan, ahlak yuvasıdır ve gençliğin yetişmiş olduğu eğitim yuvasıdır. Allah'a şükürler olsun ki gece uyumadan gündüz durmadan teşkilatlarımızla birlikte son sürat ilerlemekteyiz. Ülkü evlerimizde binlerce kardeşimizi barındırıyoruz. Yine Ülkü Ocakları bünyesinde oluşturulan burs kardeşliği vesilesi ile binlerce öğrencimize burs veriyoruz. Uyuşturucu ile mücadele platformumuz ile kardeşlerimizi bu tehlike ve tehditten uzak tutmaya ve temiz bir şekilde yaşamalarına vesile oluyoruz. Spora, sanat, resme, müziğe yönelmeleri için üzerimize düşen faaliyetlerimizi yapıyoruz. İşte maalesef ki analarımızın feryatları yüreklerimizi dağlıyor. Küçücük yavrucaklar uyuşturucu ve madde kullanıcısı durumunda. Toplumun kanayan bir yarasıdır. Sadece terör bu milletin geleceğini tehdit etmez. En büyük bekamızı tehdit eden tehlikelerden bir tanesi de uyuşturucu ve madde bağımlılığı tehdididir. Bu sebepten dolayı bizler seferber oluyoruz. Sosyal faaliyetler yaparak, tiyatrolar gerçekleştirerek, spor etkinlikleri yaparak, ödüllü kısa film yarışmaları yaparak, resim sergileri açarak, bilgi yarışmaları düzenleyerek genç kardeşlerimizi aydınlatmaya, bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Meydan okuyan değil kitap okuyan bir gençlik hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Başbuğ Alparslan Türkeş Gaziantep Ülkü Evlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan sevincimizi ve heyecanımızı paylaşan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.