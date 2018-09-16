Alparslan Türkeş ismi Gaziantep'te yaşatılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türk siyasetinin önemli isimlerinden, büyük dava ve devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'in Gaziantep'te yeni yapılan bir bulvar veya caddeye isminin verilmesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, ‘'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in ve değerli meclis bu talebimizi olumlu yönde değerlendireceğine inancımız tamdır'' dedi.

Atay, Merhum Alparslan Türkeş'in, hayatı boyunca verdiği yapıcı mesajlarla Türk siyasetine yön vermiş, Türk Milleti'ne ve Türk Dünyası'na hizmet etmiş, devletin selameti, milletin bekası için her türlü fedakârlığa göğüs germiş bir devlet adamı olduğuna işaret etti. Sermet Atay, Büyükşehir Belediye Meclisinin MHP'li üyesi Reslan Özer tarafından Alparslan Türkeş'in bir bulvar veya caddeye adının verilerek yaşatılması talebini değerlendirdi. Talepin Belediye Meclisi tarafından Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde merhum Başbuğ'un isminin bulunduğu ve halihazırda isim verilecek bir bulvarın bulunmadığı gerekçe gösterilerek önergenin oy çokluğu ile reddedildiğini hatırlatan Atay, ancak belediyenin büyük devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'in ismine yakışır bir bulvar tespiti için çalışma yapılarak Ekim ayı Meclisinde tekrar değerlendirileceği yönündeki açıklamanın ülkücü camia için sevindirici olduğunu ifade etti.

Siyasette ahde vefa önemli

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in ve değerli meclis üyelerinin bu talebimizi olumlu yönde değerlendireceğine inancımız tamdır'' diyen Atay, şöyle konuştu:

"Merhum Alparslan Türkeş sadece MHP Genel Başkanı değil, Türk siyasetine damga vurmuş aynı zamanda başarılı bir Türk subayıdır. Türkiye'nin bir dönemine damga vurmuş, ülkemiz siyasetinin efsane isimlerinde merhum liderimizin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Gaziantep gibi Kurtuluş savaşında vatan millet bayrak aşkıyla düşmana karşı gösterdiği mücadele ile Gazilik unvanına layık görülmüş milliyetçiliği ile öne çıkan şehrimizde bir Bulvar veya caddede ismi bulunmaması hepimizin eksiğidir. Kentte devlet adamlarının birçoğunun ismi yaşatılmaktadır. Alparslan Türkeş'in isminin ise kentte hiçbir yerinde yoktur. İlimizde milli ve manevi şahsiyetlerimizin, kültürel değerlerimize sahip çıkan isimler, kentteki cadde, bulvar, köprülü kavşaklara isimleri verilmiştir. Rahmetli olan siyasilerimizden, Muhsin Yazıcıoğlu, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve ismini sayamadığım birçok değerli siyasetçi ve devlet adamı adı Gaziantep'te yaşatılmaktadır. Siyasette ahde vefanın önemli olduğunu Türk Milletine hizmet etmiş birçok şahsiyet gibi kendisini Türk Milletine adamış önemli bir devlet adamı olan Başbuğ Alparslan Türkeş beyefendinin adının yurt genelinde birçok yörede parklara, caddelere, bulvarlara ve önemli eserlere verilerek kadirşinaslık örneği sergilenmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ülkemize, ülkemiz insanına değişik mevki ve görevlerde hizmet etmiş ve milletimizin sevgisini kazanmış değerli insanlarımızın ismini ebediyete kadar yaşatma yönünde gayretlerimiz vardır. Konuyla ilgili olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin gereğini yapacağından kuşkumuz yoktur."

Sermet Atay, Türk devlet ve siyaset hayatında önemli bir yeri olan, benimsediği ideal, ülkü ve erdem gibi üstün değerleriyle her zaman millete mal olmuş bir şahsiyet olan merhum Alparslan Türkeş'in isminin Gazi şehrimizde ebedi olarak yaşatılacağı bulvara isminin verilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.