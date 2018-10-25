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Alt geçit çalışmalarının durdurulduğu bölgeyi yağmur vurdu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir yıl önce başlatılan ve 3 ay önce tamamen duran alt geçit çalışmalarının yapıldığı yolu yağmur vurdu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yıl önce başlatılan ve 3 ay önce tamamen duran alt geçit çalışmalarının yapıldığı yolu yağmur vurdu. MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve mahallelinin yetkilileri uyardığı bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı.


İslahiye ilçesinde gece başlayan sağanak yağış nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu Atatürk, Beyler ve Bahçelievler mahallerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 36 mahallenin ana geçiş noktası ile çevreyolunun bağlantısını sağlayan bölgede su birikintileri gölete dönüştü. MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın 15 gün inceleme yaparak, yetkilileri uyardığı bölgeden geçmek isteyen bazı araçlar ise mahsur kaldı. İçerisinde iki kişinin bulunduğu bir araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araç itfaiyenin çelik halatı ile çekerek kurtarılırken, belediye ekipleri biriken suyu tahliye etti.

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