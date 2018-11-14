Altın Baklava Film Festivali ile Sinemaseverler Gaziantep'te

HKÜ tarafından gelenekselleşerek her yıl yapılan Altın Baklava Film Festivalinin başlamasıyla, sinema severler Gaziantep'te bir araya geldi. İki gün sürecek olan ve bu yıl dördüncüsü yapılan film festivaline yoğun ilgi gözlemlendi. Yurt içi ve yurt dışında okuyan bütün üniversite öğrencilerine açık olan yarışma, kurmaca ve belgesel film kategorilerinde,4. Altın Baklava Film Akademisine katılan yarışmacıların kıyasıya yarıştığı film şölenine dönüştü.

Boşnak asıllı oyuncu ile keyifli bir söyleşi

Avustralya'da yayınlanan, "Blue Heelers" ve "Headland" dizileriyle adını duyuran Reshad Strik, Hollywood'da "Tepenin Gözleri 2" ve "Newcastle" gibi filmlerde de rol aldı. Yurtdışından sonra kariyerine Türkiye'de, "Diriliş Ertuğrul" ve "Filinta" gibi sevilen dizilerde devam eden Boşnak asıllı oyuncu Reshad Strik, Altın Baklava Film Festivalinde sinema severler ile buluştu. HKÜ Cep Sinemasında “Ludwig Von Sarajevo”isimli kısa filmi izletilen Strik'in kısa filmi, öğrenciler tarafından büyük bir beğeni ile takip edildi. Strik, sinema ile uğraşmak isteyen, film çekmek isteyen genç sinemacılara tavsiyelerde bulundu. Strik, “Sinema ile uğraşmak için öncelikle bu işi çok sevmeniz gerekir. Genç sinemacılara en büyük tavsiyem karşınıza çeşitli zorluklar çıksa da pes etmeden çalışın ve hedefinize ulaşmaya çalışın” dedi.

“hedefleriniz evrensel olsun”

Uluslararası savaş fotoğrafçısı, gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Altın Baklava Film Festivalinde öğrenciler ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Aral'ın, İslam'ın Renkleri isimli belgeseli yoğun ilgi ile izlendi. Yaşantısı ve hayat tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Aral, önemli tavsiyelerde de bulundu. Aral, “İş yaşamım boyunca daima objektif oldum ve hep belgelerle konuştum. Sizlerde objektif olan ve daima somut verilerle konuşun. Gaziantep'e gelmişken Antep Mutfağından bahsetmek istiyorum. Kesinlikle çok başarılı, lezzetli ve kaliteli. Bu başarının altında kalite ve lezzet dışında Gaziantep'in iyi tanıtımları ve evrensellik hedefi, mutfağını dünyanın çeşitli yerlerinde tanınır bir hale getirmesinde en önemli unsurdur. Ben Siirtliyim ve Siirt'in de çok başarılı bir mutfağı var ama tanıtım aşamasında ve hedefini evrensel bir hale getirememesinden ötürü bu konuda başarısız kaldı. Gaziantep'te bir de şunu fark ettim burada kimse kalitesiz iş yapmıyor. Zaten burada biri kalitesiz iş yapsa, ikinci aşamasında işyerini kapatmak zorunda kalır. Bu nedenle burada insanlar işini iyi yapıyor ve önemsiyor. Siz gençlerde işinizi iyi yapın, önemseyin ve işinizde en iyi olmak için çalışın. Antep mutfağı örneği gibi işinizi iyi yaptığınız zaman olayı yerel platformdan evrensel platforma taşıyabiliyorsunuz. Burada çoğunuzun işi tv, sinema, tasarım vb. olacak ama şunu unutmayınız ki; işiniz yerel dahi olsa sizin daima hedefleriniz evrensel olsun” diye konuştu.

Ünlü juri isimleri altın baklava için Gaziantep'te

Juri başkanlığını Nebahat Çehre'nin yaptığı festivalde, Kerem Cem, Ekin Türkmen, Coşkun Aral ve Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan gibi birbirinden değerli ünlü jüri isimleri filmleri değerlendirecek. Çeşitli konularda kurmaca ve belgesel filmlerin yarıştığı festivalde, görkemli bir gala gecesi ile her iki kategoriden ilk üçe giren filmler, juri üyeleri tarafından ödülüyle buluşacak.