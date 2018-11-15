Altın Baklava Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep'te Altın Baklava Film Akademisi 4. Üniversitelerarası Film Festivali, görkemli bir geceyle gerçekleştirildi. Gala gecesinde, ödüller sahiplerini buldu.

Gala gecesi ve ödül töreni, ünlü haber spikeri Buse Biçer'in sunumu ve Quartet Dinletisi ile başladı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen festivalde konuşma yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, sinemaseverlere seslendi. Festivale bu yıl ilk kez uluslararası üniversitelerden filmlerin katıldığını ifade eden Sözen, festivalde baştan sona emeği olan herkese teşekkür etti.

HKÜ İletişim Fakültesinin sürekli geliştiğini ve başarılarından dolayı üniversitenin gözbebeği olduğunu ifade eden HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, “Sinemayı, sadece estetik, görsel ve güzeli göze hitap ettiren bir kavram olarak yeterli görmemekteyiz. Sinema, kitlelerle iletişim kurma aracı olarak kullanılabilen çok zengin ve etkili bir anlatım dilidir. Toplumu biçimlendirme adına güncel konuları gün yüzüne çıkaran duygu ve mizahlarımıza hitap eden ve özellikle yaşanmış hikayelerden beslenen sinema, kaynağını tam olarak hayattan aldığı için vazgeçilmez bir değer olarak görmekteyiz” dedi.

Gala gecesi son açılış konuşmasını ise TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli gerçekleştirdi.

Ünlü jüri isimleri geceye damga vurdu

Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde 8 film ödüle layık görüldü. HKÜ tarafından Gaziantep'te geleneksel bir hale gelerek bu yıl dördüncüsünün yapıldığı ve festivalin ödüllerinin dağıtıldığı geceye ünlü jüri isimleri damga vurdu. Jüri başkanlığını Türk Sinemasının efsane oyuncularından sinema sanatçısı Nebahat Çehre yaptı. Jüride ise usta fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Türkiye'nin severek ve beğenerek takip ettiği genç oyuncu Ekin Türkmen, ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem ve HKÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan yer aldı.

Sinemayı anlattılar

İki gün süren programıyla sinemaseverleri Gaziantep'te bir araya getiren festivalin ilk gününde ‘'Ludwig von Sarajevo'' kısa film gösteriminin ardından Boşnak asıllı oyuncu Reshad Strik, öğrencilerle söyleşi yaptı. İlk gün söyleşi yapan bir diğer isim ise gazeteci yazar Coşkun Aral oldu. Aral tarafından yapılan İslam'ın Renkleri belgeseli öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı.

Ünlü isimlerden keyifli söyleşiler

Gala gecesi öncesi öğrencilerle buluşan jüri isimleri Nebahat Çehre, Keremcem öğrencilerle keyifli söyleşilere imza attı. Kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan ünlüler hem eğlendi hem eğlendirdi. Öğrencilerin soruları arasında keyifli anlar yaşayan jüri üyeleri, genç sinemaseverlere önemli tavsiyelerde bulundu. İsmail Güneş ve Ömür Gedik'te festivalin ikinci gününde söyleşi yapan isimler arasında yer aldı.

En iyi kurmaca film “Oyuncak Bebek''

Kurmaca kategorisinde en iyi kurmaca film ödülü yönetmenliğini Gaziantep Üniversitesi'nden Serdal Altun'un yaptığı “Oyuncak Bebek” filmi alırken, en iyi 2. kurmaca film ödülünü yönetmenliğini Yeditepe Üniversitesi'nden Murat Çetinkaya'nın yaptığı “Sonsuz” filmi, en iyi 3. kurmaca film ödülünü ise yönetmenliğini Çukurova Üniversitesi Kerem Sürmeli'nin yaptığı “Yıkık Kentler Senfonisi” aldı. Kurmaca kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi ise yönetmenliğini Kültür Üniversitesi'nden Kerem Yükseloğlu'nun yaptığı “Rüzgar Bizi Götürecek” filmi oldu.

En iyi belgesel film “Uzak”

Belgesel kategorisinde en iyi belgesel film ödülünü yönetmenliğini Manas Üniversitesi'nden Begim Joldubai'nin yaptığı “Uzak” filmi aldı. En iyi 2. belgesel film ödülünü yönetmenliğini Kastamonu Üniversitesi'nden Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı'nın yaptığı “Sen Adam Mısın” filmi, en iyi 3. belgesel film ödülünü ise yönetmenliğini Ege Üniversitesi'nden Çağatay Çelikbaş'ın yaptığı “Saklı Cennet” filmi aldı. Belgesel kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi ise Akdeniz Üniversitesi'nden Meral Özdemir'in yönetmenliğini yaptığı “Lale Sineması” filmi oldu.

Hasan Kalyoncu özel ödülü Erciyes Üniversitesine

4.Altın Baklava Film Festivalinde bu yıl ilk kez, Hasan Kalyoncu Özel Ödülü verildi. HKÜ Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Kalyoncu anısına verilen ödülü, Erciyes Üniversitesi'nden Osman Çakır'ın “Rötar” filmi almaya hak kazandı.

Gaziantep'in bir markası olan baklava, HKÜ'nün 4. Altın Baklava Film ödülleri ile önemli bir sanat ve kültür markası haline geldi. Her sene yapılması planlanan ve bu yıl dördüncüsü yapılan festival büyük ilgi topladı. Altın Baklava Film Festivali büyük ilgi ve yoğunluk ile yapılırken jüri üyelerine hediye takdimleri yapıldı. Jüri Başkanı Nebahat Çehre'ye ödülünü HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu verdi.

Görkemli bir gala gecesine ev sahipliği yapan 4.Altın Baklava Film Festivali, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.