Altın bileziğin yanında altın okul fırsatı

Açtığı yüzlerce kurslarla vatandaşlara adete ‘altın bilezik' kazandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (GASMEK), yanına eğitimi de ekleyerek öğrencilere ‘altın' değerinde olan okullar da kazandırıyor.

2015 tarihinde başladığı eğitime destek kursları kapsamında faaliyetlere başlayan GASMEK, öğrencilerine ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor. Bugüne kadar eğitim-öğretim dönemlerinde ilköğretim grubunda 4 bin 375, üniversite hazırlık grubunda 11 bin 784, yaz kurslarında 13 bin 518 olmak üzere toplamda 29 bin 677 öğrenciye eğitim fırsatı sunan GASMEK, 5 bin 200'den fazla öğrenciyi üniversiteye, bin 360 öğrenci ise Fen, Sosyal, Sağlık ve Anadolu Liselerine yerleştirdi.

Sınava hazırlık maratonunda öğrencinin yanında olan GASMEK, öğrencilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için etkinlikler düzenliyor. Yapılan etkinlikler sayesinde öğrencilerin işbirliği, grup çalışmaları ve yardımlaşma gibi kazanımların gelişmesine olanak sağlanıyor. Bu da öğrencinin eğitimde başarısını arttırıyor.

Geçen sene 2017-2018 eğitim-öğretim yılında YKS'ye katılan 4 bin GASMEK öğrencisinden 3 bin 522 öğrenci üniversite tercih hakkı kazandı, bin 202 öğrenci ise üniversiteye yerleşti. Ayrıca bu yıl üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 85,2 olan GASMEK, 16 Tıp Fakültesi, 9 Diş Hekimliği ve Eczacılık, 12 Hukuk Fakültesi, 17 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 14 Millî Savunma Üniversitesi, 12 Devlet Konservatuvarı, 44 Mühendislik Fakülteleri, 10 Mimarlık, 130 Eğitim Fakültesi ve diğer bölümleri öğrencilerine kazandırarak şehri gururlandırdı.

Etüt eğitimlerine devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında 11 etüt kurs merkezinde 129 öğretmeni ile eğitime destek kursları kapsamında ilköğretim grubunda 894, YKS (TYT-AYT) hazırlık grubunda 4 bin 655 öğrenciye hazırlık eğitimi veriyor.