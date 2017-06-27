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27 Haziran 2017 17:47

Altın fırça suluboya yarışması ve festivali düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği’nin işbirliğiyle Uluslararası "Zeugma Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü" Altın Fırça Suluboya Yarışması ve Festivali, dünyanın saygın suluboya sanatçılarını bir araya getiriyor.

Altın fırça suluboya yarışması ve festivali düzenlenecek

27 Haziran 2017 17:47


03-08 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve yaklaşık 65 yabancı sanatçının katılacağı program ile sanatın evrenselliğinden faydalanarak, “Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü” sloganıyla Gaziantep’ten dünyaya sevgi ve barış mesajları vermek ve sanat yoluyla ülkemizin diğer ülkeler nezdinde siyasi, turistik ve kültürel tanıtımına olumlu katkılar sağlanması amaçlanıyor.


Bu çerçevede tarih, kültür, sanat ve gastronomi şehri olma yolunda hızla ilerleyen Gaziantep suluboya sanatçıları tarafından muhtelif konulardan oluşan çalışmalar ile bir yarışma kapsamında resmedildi. Online olarak yapılan yarışmayı Hindistan, Singapur ve Çin’den olmak üzere 3 yarışmacı kazandı.


Etkinlik kapsamında ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’nin saygın suluboya sanatçılarının Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileri de açılacak. Bu sergide, Chi Zhenming, Chin Li, Guo Shi Jie, Xu Xiao Xing, Liu Xide, Rainbow Tse, Ze Ze Lai gibi isimlerin eserleri yer alıyor.


Etkinlik boyunca Gaziantep’in muhtelif tarihi ve turistik mekanlarında (Yesemek, Dülük, Zeugma Antik Kenti, Rumkale) workshoplar yapılacak.




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