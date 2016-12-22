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22 Aralık 2016 11:50

Altunkaya Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı

Altunkaya Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı

22 Aralık 2016 11:50

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya,“Bu destanın her satırı, her cümlesi bu gün ülkemize ve vatanımıza miras kalan eşsiz bir kahramanlık destanıdır” dedi.
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep mucizesinin altında yatan en önemli gerçeklerden birisinin 95 yıl önce düşmana karşı yürütülen amansız mücadele ruhu olduğunu ifade ederek, bu ruhun daha sonraki süreçlerde farklı alanlarda da yaşatıldığını ve Gaziantep’in bu günkü noktaya taşındığını kaydetti. Altunkaya yaptığı açıklamada, yaşatmak için canlarını feda eden Anteplilerin bugüne önemli bir miras bıraktığını ifade ederek, vatanları için tereddüt etmeden canlarını feda eden Antep halkının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Altunkaya, “Bağımsız yaşayabilmek için ölümü tercih eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Verdikleri mücadele dünyaya verilmiş büyük bir derstir. Onların vatan savunmasında verdiği mücadele takdire şayandır. “Bu destanın her satırı, her cümlesi bu gün ülkemize ve vatanımıza miras kalan eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Zorluklara rağmen yılmadan, yıkılmadan mücadele eden Antep halkı aslında bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Biz de atalarımızın bu mirasına sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz. Dün bağımsızlık uğruna verilen çabaları bu gün ekonomik alanda da vererek ülkemizin güçlenmesi için veriyoruz. Antep Savunması’nda görev alarak canlarını bu ülke topraklarının bağımsızlığı için feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 95 yıl önceki O ruhun canlı tutulması, gelecek nesillere de aktarılması için kent olarak, ülke olarak, millet olarak elimizden gelenleri yapmalıyıGaziantep’in dünya kenti olmasında büyük emeği olan savunmanın kahramanlarını rahmetle anıyoruz” dedi



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