Altunkaya'dan 10 Kasım mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Atatürk'ün vefatının yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Altunkaya, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda dünyanın en büyük devletlerine karşı büyük bir zafer kazanan, büyük komutan Atatürk, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de büyük bir devlet adamı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tüm Dünyanın örnek aldığı bir komutan ve devlet adamı olan Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesi bugün de yarın da tüm dünyada önemini koruyacaktır. Bugün komşu ülkeler başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki huzursuzlukları, iç savaşları ve dökülen göz yaşlarını görünce Cumhuriyetin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Atatürk'ü vefatının yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anarken, Cumhuriyetin değerleri ile O'nun fikirlerinin ve ideallerinin geleceğimize yön vermeye devam edeceğini bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.