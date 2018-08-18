Altunkaya’dan bayram kutlaması

Mahsum Altunkaya, mesajında bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve toplumsal uzlaşı açısından taştığı öneme dikkat çekerek, "Bayramlar, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğun şekilde yaşandığı, toplumdaki kırgınlık ve küskünlüklerin son bulduğu bizi biz yapan önemli günlerdir. Bugün Müslümanların yaşadığı bir çok bölgede savaşlar ve göz yaşları akmaya devam etmekte, milyonlarca insan bayramı evinden, yurdundan uzakta geçirmektedir. Bayram sevinci ancak demokratik, huzurlu ve güçlü bir ülkede anlamına uygun olarak yaşanabilmektedir. Bütün bunlar her anlamda güçlü bir Türkiye’nin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Son günlerde ekonomik yaptırımlarla mücadele eden ülkemizin, daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi için biz ihracatçılar daha fazla çalışacağız. Yeni pazarlar ve katma değeri yüksek ürünlerle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için tüm enerjimizi işimize vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlarken, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim" diye konuştu.