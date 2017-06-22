Altunkaya’dan bayram mesajı

Altunkaya, bayramların yardımlaşma ve dayanışmanın daha fazla hissedildiği günler olduğunu belirterek, Ramazan ayının ardından bayrama kavuşan İslam aleminin bayram sevincinin daim olmasını temenni etti.

Altunkaya, bayramların dargınların barıştığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostlukların en sıcak hissedildiği günler olduğuna vurgu yaptı. Ramazan ayında başlayan ve bayramda da devam edecek kardeşlik ve dostlukların devam etmesini isteyen Altunkaya, “Bayramlar, Allah’ın bize lütfu olduğu gibi birlik ve beraberlimizin pekiştiği günlerdir” ifadelerini kullandı.

Sevinç ve mutluluğun paylaşılması için memleketlerine giden sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen Altunkaya, “Sürücü kardeşlerimizden ricam, bayram evlerinin cenaze evlerine dönüşmemesi için dikkatli bir şekilde yol almalarıdır. Bayram hepimizin için önemli bir fırsat olup kenetlenmemiz ve güçlenmemiz için bu fırsatı iyi değerlendireceğimizi umuyorum. Bu vesileyle İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.