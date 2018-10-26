Altunkaya'dan, birlik ve beraberlik çağrısı

Cumhuriyetin, yedi düvele karşı verilen bir mücadelenin sonunda kurulduğunu ifade eden Altunkaya, mesajında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Altunkaya, "Cumhuriyetimizin 95. yaşını hep birlikte kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin top yekun mücadelesinin bir ürünü olan Kurtuluş Savaşı, bir milletin birlikte hareket ettiğinde neleri başaracağını göstermesi bakımından çok önemli bir kahramanlık destanıdır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de zaman zaman Türkiye Cumhuriyetinin güçlenmesine engel olmak isteyenlerin çeşitli saldırıları ile karşılaşmaktayız. Bizler tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi korudukça hiçbir güç ülkemize hiçbir zarar veremeyecektir. Bu destanın yazılmasında ve ardından Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.