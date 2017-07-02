Altunkaya’nın gurur günü

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Haziran ayı ihracat rakamlarını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı bir törenle, Altunkaya Şirketler Grubu’na bağlı bebek bezi fabrikasında açıkladı. Altunkaya Grup’un modern tesislerini gezen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler, üretim ve ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’ya teşekkür ettiler.

TİM tarafından açıklanan, en fazla ihracat yapan 1000 firma arasında 30. sırada yer alan, kendi alanında Türkiye birincisi olan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ihracat rakamlarının açıklandığı törende yaptığı konuşmada, bölge ihracatının genel durumu ile ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra, Ar-Ge merkezi müjdesi verdi. Mahsum Altunkaya, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden birini Gaziantep’te faaliyete geçireceklerini açıkladı.

Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı olan Mahsum Altunkaya, üretici ve ihracatçının çağa ayak uydurmasının önemine dikkat çekerek,

“Günümüzde her alanda inovasyon, tasarım ve Ar-Ge gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Şirketlerin, küreselleşen dünyadaki hızla değişen şartlara göre kendilerini yenileyerek, pazardaki müşterilerin beklenti ve taleplerine uygun hareket etmeleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir. İnovasyon ve yenilik gibi kavramları sürekli hale getirmeyen, dolayısıyla çağın gerisinde kalarak, pazardaki tüketicilerin taleplerine karşılık veremeyen firmaların sektörde kalıcı olması çok zordur. Bu amaçla, Altunkaya Şirketler Grubu olarak Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden birisini Gaziantep ve ülke ekonomisine kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl içerisinde hizmete girmesini planladığımız Ar-Ge merkezimizle birlikte, daha yenilikçi bir yapıya kavuşacak ve dış pazarlardaki rekabet gücümüz daha da artacaktır” dedi.

Altunkaya’ya Övgü yağdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Haziran ayı ihracat rakamlarının Gaziantep’te açıklandığı Altunkaya Şirketler Grubu’nun bebek bezi üretim tesislerinde düzenlenen törende Başbakan Yardımcısı Mehmet Şişmek ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi övgüler yağdırdı. Büyükekşi yaptığı konuşmasında, “ Altunkaya Şirketler Grubu’nun Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim yapısı ile Türkiye’nin önde gelen ihracatçıları arasında yer aldı. Altunkaya Şirketler Grubu özellikle gıda sektöründen içecek sektörüne, tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda Türkiye’yi dış pazarlarda başarı ile temsil ediyor. 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Son 10 yılda ihracatını 3 katına çıkardı. 2016 yılında 284 milyon dolarlık ihracatıyla liderler arasındaki yerini aldı” şeklinde konuştu.

Düzenlenen törende Gaziantep’in kalkınmasına katkı sağlayan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’ya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından plaket verildi. Mahsum Altunkaya’da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye günün anısına Antep işi bakırdan imal edilmiş ve bakır işlemeciliğinin en güzel örneklerinden olan birer hediye taktim etti. Yapılan konuşmaların ardından, üretim tesislerinde inceleme gezisi düzenlenerek günün anısına hatıra fotoğraflar çekildi.