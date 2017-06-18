Altunkaya’ya Türkiye ihracat şampiyonu ödülü

İstanbul özel bir otelde gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda bakanın da katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 24. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde sektör birincisi olan Altunkaya İnşaat, Nakliyat Gıda Ticaret A.Ş. firması adına Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’ya ödül verildi. Altunkaya, ihracat şampiyonları sektör birinciliği ödülünü Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin elinden aldı. Sektöre damgasını vuran Altunkaya İnşaat, Hakliyat, Gıda Ticaret AŞ, TİM tarafından açıklanan en fazla ihracat yapan ilk bin firma arasında Türkiye sıralamasına 30’uncu, Gaziantep sıralamasına ise birinci sıradan girdi. Düzenlenen ödül töreninde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, şirketin başarıları nedeniyle Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’yı kutladı.

Ödül töreninde ihracatçıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Naci Ağbal. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kay, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de yalnız bırakmadı.