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15 Mayıs 2018 16:56

Alzheimer hastası yaşlı adama 2 gündür ulaşılamıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2 gün önce kaybolan alzheimer hastası yaşlı adama halen ulaşılamadı.

Alzheimer hastası yaşlı adama 2 gündür ulaşılamıyor

15 Mayıs 2018 16:56


Gaziantep’in İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi’nde ikamet eden alzheimer hastası 74 yaşındaki Remzi Öztürk, 14 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında evinde ayrılarak bir daha geri dönmedi. Jandarma, AFAD, komandolar ve köy korucuları tarafından yaşlı adamın gidebileceği düşünülen bölgelerde arama yapıldı.



Drone ile arandı


Kozdere - Gökçedağ güzergahında yoğunlaşan ve yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarından sonuç çıkmadı. Öztürk’ü karadan ekipler ararken, havadan da drone ile görüntü desteği sağlandı. Ekiplerin giremediği bölgelerde ise drone ile kaydedilen görüntüler izlenerek, Remzi Öztürk’e ait iz arandı.


Babasını arama çalışmalarının olumsuz sonuçlandığını belirten Yücel Öztürk, babasını görenlerin kendilerine ya da emniyet güçlerine haber vermesini istedi.




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