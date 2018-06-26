Amerikan Hastanesi’nde NTB üyelerine indirimli hizmet

Özel MMT Amerikan Hastanesi ile Nizip Ticaret Borsası (NTB) arasında “Sağlık Hizmet Sözleşmesi” protokolü imzalandı. Protokol törenine Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cihat Ahmet Oral, Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. İlker Pala ve Nizip Ticaret Borsası (NTB) Genel Sekreteri Eray Ölçal katıldı. Nizip Ticaret Borsası (NTB) üyeleri ve birinci derece yakınları Özel MMT Amerikan Hastanesi’nin özel avantajlarla sağlık hizmeti alabilecek. İmzalanan protokol ile SGK güvencesi olan NTB üye ve birinci derece yakınları yüzde 20, SGK güvencesi olmayan üye ve birinci derece yakınları ise yüzde 25 oranında sağlıkla ilgili tıbbi uygulamaları Özel MMT Amerikan Hastanesinde indirimli olarak alabilecek.

Protokolün imzalanmasının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cihat Ahmet Oral, "Yaptığımız anlaşmalara bir yenisini daha ekledik. Nizip Ticaret Borsası yönetimine ve üyelerine bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. 1879’dan beri Gaziantep halkına güvenilir sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla Gaziantep halkının sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cihat Ahmet Oral’ın ardından konuşan NTB Genel Sekreteri Eray Ölçal, imzalanan sözleşme ile oda üyelerine avantajlı sağlık hizmeti sağlanacağını ifade etti. NTB Genel Sekreteri Ölçal, “Modern, teknolojik alt yapısı ve uzman hekim kadrosuyla üyelerimizin sağlık ihtiyaçlarının tümüne en iyi şekilde cevap verecek kapasitede olan Özel MMT Amerikan Hastanesi ile anlaşma yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Üyelerimiz adına daha önce sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz anlaşmalara bir yenisini daha ekledik. Sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.