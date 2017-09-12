Ampute fikstürden memnun

Ampute Futbol 2017-2018 sezonu Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi Ankara’da yapıldı. Fikstür çekimine Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk, Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, Ampute Futbol As Başkanı Murat Kandazoğlu, MHK Başkanı Zekai Ayan, MHK Üyesi Cengiz Özyol, Süper Lig ve 1. Lig Kulüp temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Uztürk, liglere katılacak tüm kulüplere müsabakalarında başarı diledi. Ampute Futbol Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları müsabakaları 05 Kasım 2017 tarihinde başlayacak. Çekilen kur’alara göre, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımı ilk maçını kendi ilinde Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü ile oynayacak. Şahinbey ampute takımının karşılaşacağı rakipler, sırasıyla Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü, Konya Engelliler Gücü Spor, TSK Rehabilitasyon Merkezi Eng Spor Kulübü, Osmanlı S. Eng Spor Kulübü, Kayseri Melikgazi Belediye Spor , İstanbul Yeditepe Engelliler Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediye S. Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü, İstanbul Özürlüler Spor Kulübü oldu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, kur’adan memnun olduğunu belirterek, tüm takımlara başarılar diledi.