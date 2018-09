“Anadolu basını eriyor, bitiyor”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, astronomik şekilde artan maliyet artışlarına karşı bir çözüm bulunamadığı takdirde yayın kuruluşlarının iflas, çalışanların ise işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

İbrahim Ay, gazete üretiminin temel girdilerinden olan kağıt başta olmak üzere, mürekkep, kalıp(CCTP) ve diğer ürünlere gelen zamların, gazete sahipleri tarafından karşılanamayacak boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Gazetelerin maliyetleri artarken, gelirlerinin ise tam tersine düşüş yaşadığı bir dönemin içerisinde olduklarını belirten İbrahim Ay, “Krizde en fazla ötekileştirilen sektörün, basın sektörü olduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Çünkü krizi gündeme getirerek tasarrufa gitmek isteyen her sektör, gazete alım ve reklam bütçesini kısıtlıyor. Reklam gelir kalemi neredeyse hiç yok denecek kadar azalan yerel basının, gazete satışından başka bir geliri kalmadı. Satış ise genellikle abone sistemiyle olduğu için, yakıt zamlarından sonra, bu bile ciddi bir maliyet oluşturmaya başladı. Resmi ilan gelirini Gaziantep’te 14 gazete alabiliyor ve bu gelir kalemi de her geçen yıl azalmakta. Resmi ilan gelirleri şu an baskı maliyetini bile karşılamayacak durumda. Basın İlan Kurumu’nun asgari kadroyu 7’den 6’ya çekmesi çözüm teşkil etmedi. Resmi ilan yayınlamayan gazetelerde aynı zorlukları yaşıyor” dedi.

“Sektörün tamamı zor durumda”

Gaziantep’te yerel gazetelerin bayramda ve bayramı takip eden hafta içerisinde ortak karar alarak yayımlanmadıklarını hatırlatan Ay, “Maliyetleri biraz olsun azaltmak adına bazı gazetelerimiz siyah beyaz yayınlanmak zorunda kalıyor, bazı gazetelerimiz ise sayfa sayısında azaltma yoluna gidiyor. Basın İlan Kurumu’na tabi olmayan bazı gazetelerimiz ise, haftanın belirli günlerinde çıkmayarak, maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Radyo ve televizyon kuruluşlarımız için de aynı şeyler geçerli. Sektörün tamamı zor durumda. Tüm bu alınan önlemler, sektöre kalıcı bir çözüm sağlamayacak. Anadolu basını maalesef eriyor, bitiyor” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı çözüm bulunmalı”

Anadolu basınına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Ay, “Basının tüm tüketimi ithal olduğu için, döviz kurundaki artıştan en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Ülke olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. Bunun farkındayız ancak Anadolu basını adına yarın çok geç olabilir. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Çözüm adına ümitsiz değiliz. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerimizde basın kuruluşlarına kredi imkanı sunulurken, Anadolu da, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki basın kuruluşları kredi olanaklarından yeterince faydalanamıyor” diye konuştu.