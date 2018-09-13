Anadolu Okulları Anadolu'ya açılıyor

Gaziantep'te 6 okul ve 3 kurstan oluşan 9 eğitim kurumuyla kentin eğitim markası olan Ünsal Ören Özel Okullarının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Ören, şimdi de Aydın Söke'de bulunan Anadolu Okulları'nı Anadolu'nun eğitim markası yapmak için kolları sıvadı.

Güçlü yönetim ve öğretmen kadrosuyla Aydın'ın başarılı özel okullarından biri olan Anadolu Okulları, Söke'den sonra ilk şubesini Kahramanmaraş'a açtı. Anadolu Okulları, Kahramanmaraş'ın ardından önümüzdeki yıl Ankara şubesi de zincirin halkalarına katarak Türkiye'nin en başarılı özel okulları arasında yer almayı hedefliyor.

İlk şube Kahramanmaraş'a

Anadolu Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Ören, eğitim alanında Türkiye'ye yeni bir marka kazandırmak için yola çıktıklarını belirterek, "Anadolu Okulları, akademik başarıları, eğitim kadrosu, teknolojik altyapısı ve fiziksel şartları ile her geçen gün büyüyor. LGS'de Söke 1.'si, Aydın 3.'sü ve Türkiye 97'sini çıkaran Anadolu Okulları 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Kahramanmaraş Şubesiyle de hizmet verecek. Anadolu Okulları olarak adım adım Anadolu'nun dört bir tarafında eğitim kurumları açmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş Şubemizin ardından gelecek yıl da Ankara şubesini hizmete açmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Fen lisesi de açılıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Okulları, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesinin ardından önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında fen lisesi ile de hizmet verecek. Anadolu Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Ören, eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Daha güçlü bir Türkiye'nin nitelikli eğitimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de tüm yatırımlarımızı eğitime yapıyoruz. Bu yıl Söke'deki okulumuza fen lisesini de eklemenin mutluluğunu yaşayacağız. Fen lisesi ile iç beyin göçünü durdurmayı hedefliyoruz " diye konuştu.

"Önce kişilik sonra kimlik"

Anadolu Okulları olarak, öğrencileri hem sınavlarda hem de hayatta başarılı olacak şekilde yetiştirdiklerini belirten Ören, "Sanat, spor ve yabancı dil eğitimine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimize önce kişilik, sonra kimlik kazandırıyoruz. Milli ve manevi değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil yeteneğine sahip, araştıran, öğrenen, sorgulayan ve kıyaslayan bireyler yetiştiriyoruz. Yabancı dil bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz, yabancı dil derslerinden yazma, okuduğu anlama,duyduğunu anlama, sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma becerilerini kazanarak mezun oluyorlar. Öğrencilerimizi, başta Türkiye olmak üzere globalleşen dünyanın sorunlarını fark edebilecek ve bu sorunların çözümünde fark oluşturabilecek, empati yeteneği yüksek, araştıran, sorgulayan, kimlikli ve kişilikli nesiller olarak yetiştirmek, eğitim anlayışımızın öncelikleri arasındadır" şeklinde açıklamada bulundu.

"Yaşama hazırlıyoruz"

Anadolu Okulları olarak eğitimde akademik başarının yanında sanat, spor, yabancı dil ve diğer sosyal etkinliklerle öğrencileri yaşama hazırladıklarını vurgulayan Anadolu Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Ören, "LGS'de bir öğrencimiz Aydın 3.'sü, Türkiye 97.'si oldu. 5. ve 8. sınıflarda Türkiye geneli yapılan deneme sınavlarında Türkiye birinciliğimiz var. Satranç, bocce, yüzme, bowling, karate ve tırmanışta şampiyonluklarımız, madalya alan öğrencilerimiz var. Sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Hayvan barınağı ziyareti, kardeş okullara kitap bağışı kampanyası, huzurevi korosu ile ortak konser, huzurevi ziyareti, hatıra ormanı, çocuk yazarlar projesi gerçekleştirdiğimiz projelerden bazılarıdır. Öğrencilerimizin sanatsal yarışmalarda elde ettiği başarılar da bizleri gururlandırmaktadır. Anadolu Okulları olarak, özgün eğitim modelimizle yakın gelecekte Türkiye'nin en başarılı özel okulları arasında olmak için her türlü altyapımızı hazırlamaktayız" diye konuştu.