Anadolu’nun 7 Rengini Dansla Harmanlanacak

sınıf öğrencileri her yıl geleneksel olarak sahneledikleri "Dansın Renkleri" gösterisini sahnelemeye hazırlanıyor. 2 Haziran 2018 Cumartesi günü Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sahnelenecek olan Dansların Rengi gösterisiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

Kuruluşunun 54.yıl dönümünde bir çok etkinliğe imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri geleneksel hale getirdikleri Dansın Renkleri gösterileri için hazırlıkları tamamladı. 5 yıldan bu yana düzenlenen, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 farklı kültürün danslarını izleyicilerle buluşturacak olan gösteriye Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencilerinin yaklaşık olarak 1 yıldır hazırlandığını ifade eden Okul Müdürü Mustafa Şenel, "Kurumlarımız tarafından geleneksel hale getirilen ve ülkemizin halkoyunlarının unutulmaması ve yeni nesiller tarafından yaşatılmasını hedefleyen Dansların Rengi gösterilerimiz 2 Haziran 2018 Cumartesi günü Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sahnelenecektir. 150 öğrencimizin görev aldığı gösterilere bütün Gaziantepliler davetlidir. Bu yıl toplam 150 öğrencimizin performans sergileyeceği 5. Dansın Renkleri gösterisi topraklarımızın renkliliğini, çeşitliliğini dansla sunan, Anadolu’yu ve medeniyetleri dansla, müzikle harmanlayarak her bir öğrencimizin ayrı bir kıvılcımla bizlere yansıttığı okulumuzun geleneksel kültür-sanat portrelerinden bir tanesidir. Danışmanlığını Halk Dansları ve Modern Dans Öğretmenleri Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner’in yaptığı bu renkliliğe tüm sanatseverleri etkinliğimizde aramızda görmekten gurur duyacağız” dedi.