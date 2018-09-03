Anadolu’nun efsane okulu GKV 55. yılında

yılını çeşitli etkinliklerle kutlayamaya hazırlanan Anadolu’nun efsane okulu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılının startını verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının çeşitli kademelerinde bu yıl ilk kez göreve başlayacak olan öğretmenler için oryantasyon eğitimi start alırken 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapacak olan bütün idareci ve öğretmenlere yönelikte hizmet içi eğitim programları uygulanmaya başlandı. 2018-2019 eğitim öğretim yılıyla ilgili gerekli her türlü hazırlıklarını tamamlayan GKV Özel Okulları yeni eğitim öğretim yılının ilk eğitimini göreve ilk kez bu yıl başlayacak olan öğretmenlerle gerçekleştirdi. GKV Özel Okullarına bağlı GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Anadolu Lisesi ve Özel Cemil Alevli Koleji bünyesinde görev yapacak olan öğretmenlere kurum kültürü ve kurumun hedef ve amaçları anlatıldı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar göreve yeni başlayacak olan öğretmenlerin tanıtımıyla ilgili gerçekleştirilen ilk toplantıda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluşundan bu yana verdiği eğitim hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında elde edilen başarılarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Taşlıyar 2018-2019 eğitim öğretim yılıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan hedefleri de dile getirerek GKV Özel Okullarından mezun olan öğrencilerin Türkiye’nin en prestijli liselerine girebilme şansı yakaladıklarını sözlerine ekledi. Cemil Alevli Kolejinden bu yıl mezun olan öğrencilerin yurt dışında birçok üniversitede okuma hakkı elde ettiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan’da ABD’de üniversite eğitimi almak için çeşitli üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin başarıları hakkında bilgiler verdi.

GKV eğitim kadrosu yeni eğitim yılına hazır

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez görev yapacak olan öğretmenler için düzenlenen oryantasyon eğitiminde kurum hakkında çeşitli bilgiler vererek yeni eğitim öğretim yılında bir önceki döneme oranla daha çok başarı beklediklerini ve bundan sonraki süreçte öğretmenlere daha büyük görevler düştüğünü ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar “2018-2019 eğitim öğretim yılıyla ilgili gerek akademik gerekse fiziki çalışmalarımızı tamamladık. Kurumlarımızda bu yıl ilk kez göreve başlayan çeşitli branştaki öğretmenlerimiz için bu gün oryantasyon eğitimimiz başladı. Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarında kurumumuzda görev yapan öğretmenlerimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli akademik programlara katıldılar. 3 Eylül itibarıyla kurum bünyesindeki seminer çalışmalarımız başlamış olup 2018-2019 eğitim öğretim yılına yönelik son hazırlıklarımızı da tamamlayacağız” dedi. Bugün başlayan oryantasyon eğitiminde kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve yürütülen proje ve çalışmalarla ilgili göreve yeni başlayan öğretmenlere çeşitli brifing ve seminer er verilecek. GKV Özel Okullarında bu yıl ilk kez görev yapacak olan öğretmenlerin heyecanları gözlerinden okunurken Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından birisi olan GKV Özel Okullarında göreve başlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü öğrencilerin ders başı yapmasıyla başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 ile 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olup 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci kanaat dönemi 04 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.