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Anadolu'nun en başırılı 500 şirketi listesinde Erdemoğlu'nun 8 şirketi yer aldı

Erdemoğlu Holding, bir ekonomi dergisi tarafından yapılan “Anadolu 500” araştırmasında, 8 şirketiyle liste yer alırken, sıralamaya en fazla şirketi giren üçüncü grup olduEkonomist Dergisi’nin yaptığı Anadolu 500 araştırmasında listeye en fazla şirket sokan holdingler sıralamasında Erdemoğlu 8 şirketiyle üçüncü sırada yer aldı.

Erdemoğlu Holding, bir ekonomi dergisi tarafından yapılan “Anadolu 500” araştırmasında, 8 şirketiyle liste yer alırken, sıralamaya en fazla şirketi giren üçüncü grup oldu


Ekonomist Dergisi'nin yaptığı Anadolu 500 araştırmasında listeye en fazla şirket sokan holdingler sıralamasında Erdemoğlu 8 şirketiyle üçüncü sırada yer aldı. 8 bin 198 çalışanı, 5.7 milyara ulaşan ciro ve 466 milyon dolarlık ihracatı ile yükselişe devam eden Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Sasa ise 22. sırada, Merinos Halı 43. sırada, Erdemoğlu Dış Ticaret 78. sırada, Sasa Dış Ticaret 113. sırada, Dinarsu İmalat 138. sırada, Zeki Mensucat 234. sırada, Özerdem 243. sırada ve Merinos Pazarlama 415. sıradan listeye girdi.


Dergide yer alan araştırma değerlendirmelerinde ise Erdemoğlu bünyesinde bulunan halı tesislerinde üretilen makine halısının dünya pazarının yüzde 5'i olduğuna dikkat çekilirken, Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyesteri bünyesine katarak polyester üretimine önümüzdeki sekiz yılda 3,6 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı, 2019 yılında pet şişe tesislerini üretime sokmayı hedefledi de belirtildi

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