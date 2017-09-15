Anaokulu öğretmenlerine "Sosyal duygusal Öğrenme" eğitimi

Düzenlenen hizmet içi eğitim programında konunun uzmanları Suzi Levi Mizrahi ve Ece Akın Bakanay tarafından öğretmenlere üç gün süren eğitim verildi. Eğitimin başarıyla tamamlandığını ifade eden Okul Müdiresi Gökçen Bulut 2017-2018 eğitim öğretim yılının bütün hazırlıklarının tamamlandığını da ifade etti. 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlık niteliği taşıyan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin peş peşe devam ettiğini de ifade eden Okul Müdiresi Gökçen Bulut, seminerlerde sosyal duygusal becerileri destekleme şiddeti önleme programıyla ilgili öğretmenlerin uygulamalı olarak bilgiler aldığı ve çeşitli deneyimler elde ettiklerini kaydetti. Bireylerin yaşamlarında okul öncesi eğitimin büyük öneme sahip olduğuna da dikkat çeken Bulut Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 54 yıldır eğitim alanındaki hizmetlerinin okul öncesi eğitimde de ağırlığını hissettirdiğini sözlerine ekledi. Bulut yaptığı açıklamada, "Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi Uzmanları Suzi Mizrahi ve Ece Akın Bakanay tarafından öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde Sosyal ve Duygusal Öğrenme” genel teması çerçevesinde hoşgörü sahibi, empati yapabilen, etik değerleri gelişmiş, iyi ilişkiler kurabilen, doğru kararlar alabilen, duygularını kontrol edebilen, sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanmış, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme, dayanıklılık ve başarılarını teşvik eden düşünce yapısının nasıl geliştirile-bileceğine yönelik yaklaşımlar ve uygulamalar paylaşılmıştır. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Okulların 18 Eylül Pazartesi günü açılacağını hatırlatarak, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerlerinin hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.