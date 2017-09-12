Anasınıfları ve 1. sınıf öğrenci velileri kura heyecanı yaşadı

Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi Konferans Salonunda, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrenci velilerine yönelik “Veli Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda konuşan Özel SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, “Bugün eğitimciler olarak en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri, bu güzel yolculuk sırasında sizlerle uyumlu bir takım arkadaşı olarak çocuklarımızı ulaşabilecekleri en güzel geleceğe taşımak” dedi.

Güçlü, kendine yetebilen, sorumluluk sahibi, yaşadığı dünyaya duyarlı, mutlu ve başarılı öğrenciler yetiştirmek istediklerini ifade eden Bingül, “Onları hayata güçlü bir şekilde hazırlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çocukların imkanlarının çok ancak becerilerinin daha az gelişmiş durumda olduğunu hatırlatan Bingül, “Çocuklarımızın problemlerini çözmek yerine, problemlerini kendileri çözecek güçte çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Toplantı, anasınıfları ve 1. sınıfların öğretmenlerinin kura ile belirlenmesiyle sona erdi.