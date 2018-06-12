Ani bayılmalara dikkat

M. Hakan Demirci, son dönemde artan bayılma vakaları ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Nöroloji Uzmanı Hakan Demirci, bayılmanın genellikle beyine gelen kan basıncının azalması ya da yok olması ile oluştuğunu belirterek, "Tekrarlayan bayılmalarda ve bayılmadan sonra şiddetli baş ağrılarında nöroloji uzmanına başvurulmalı” dedi. Bayılmanın beyinin normal çalışmasına engel olabilecek herhangi bir durumda ortaya çıkan geçici bilinç kaybı olduğunu da söyleyen Uzm. Dr. Hakan Demirci, “Bilincin kaybolmadığı bayılacak gibi olma hissi bayılma olarak isimlendirilmemelidir. Bayılma genellikle beyine gelen kan basıncının azalması veya yokluğu durumunda, bilinci açık tutan nöronların geçici olarak işlevlerini yitirmesi sonucunda oluşur. Bu durum kanın beyin dışı uzuvlar veya gövde bölgelerde göllenmesi sonucu gerçekleşir. Kanı beyine pompalama görevi olan kalbin görevini etkin şekilde yerine getiremediği ritim bozukluğu, kalp kapak hastalıkları, kalp krizi gibi durumlarda veya kan basıncının hızlı düştüğü durumlarda bayılma gerçekleşir” şeklinde konuştu.

Bayılma sırasında bedeni dik tutan kasların gevşemesi sonucu hastanın yere düştüğünü dile getiren Demirci, “Yere düşme sonucunda kalp ve beyin aynı seviyeye geldiğinde, beyin tekrar ihtiyacı olan kana sahip olduğu için bilinç hızlıca yerine gelir. Bu nedenle bayılma sadece saniyeler sürer. Bayılma sonunda kişi sadece birkaç dakikalık şaşkınlığın ardından normal işlevlerini yapar hale gelebilir. Tıpta bu durum senkop olarak anılmaktadır. Altta yatan belirgin bir hastalığın bulunmadığı durumlarda oluşan senkop’a vazovagal senkop ismi verilir. Senkop dışında geçici bilinç kaybı yapan başka nedenler de vardır. Bunlar içinde en sık görülenler içinde sara hastalığı, kan şekeri düşüklükleri, psikolojik nedenli bayılmalar ve beyin damar hastalıkları sayılabilir” diye konuştu.

Bayılmanın kaynağı

Bayılmaya eşlik eden bilinç kaybının nörolojik bir vaka olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Demirci, “Bayılmanın beyinden kaynaklanan bir sorundan oluştuğunu düşündüren en önemli belirti, bayılmaya eşlik eden bilinç kaybı dışında bir nörolojik bulgunun olmasıdır. Bunlar içinde şiddetli baş ağrısı, çift görme, peltek konuşma, baş dönmesi ve felç sayılabilir” dedi. Uzm. Dr. Demirci, bayılmanın kalple ilgili olup olmadığını anlamak için ise bayılmanın hemen öncesinde çarpıntı ve göğüs ağrısının olması halinde bilinç kaybının bir kalp hastalığından kaynaklanabileceğini dile getirdi. Demirci, “Bilinen kalp hastalığı olan hastalarda, ailelerinde kalp ve damar hastalığı öyküsü olan kişilerde, kalp ve damar hastalığı açısından sigara, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve obezite gibi risk faktörleri olan kişilerde kalp hastalığı olma olasılığı yüksektir” diye konuştu.

Hangi durumda uzmana başvurmalı

Demirci, bayılmadan kaynaklı bazı durumlarda hastaların bir nöroloji uzmanına başvurmalarını önerdi. Demirci bu durumları tekrarlayan bayılmalar, bayılma sonrasında en az 5 dakika süren kafa karışıklığı, bayılma sırasında vücudun bir tarafında uyuşma veya güç kaybının olması, bayılma sırasında şiddetli baş ağrısı olması, bayılma ile birlikte kasılma, çift görme, baş dönmesi, peltek konuşma ve görme bozukluğunun olabileceğini ifade etti.

Kardiyoloji uzmanına hangi hallerde başvurmalı

Bazı durumlarda ise hastaların bir kardiyoloji uzmanına başvurmaları gerektiğini vurgulayan Demirci, bunları tekrarlayan bayılmalar, bayılma sırasında göğüs ağrısı ve çarpıntı hissinin olması, bilinen kalp hastalığı olan hastalar, kalp hastalığı açısından sigara, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol öyküsü olan yüksek riskli kişiler, ailesinde kalp hastalığı ve ani ölüm öyküsü gibi belirtileri bulunan kişiler olarak sıraladı.