Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 16:39

Aniden bastıran sağanak motosikletlileri vurdu

Gaziantep’te aniden bastıran sağanak yağış, motosikletlileri vurdu.

Aniden bastıran sağanak motosikletlileri vurdu

29 Nisan 2018 16:39

Seyir halinde bulunan ve yağmura hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri, ağaç altına sığındı.


Gaziantep’te akşam saat 16.00 sıralarında aniden sağanak yağış başladı. Kentte bir anda bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, yaya ve motosikletlileri vurdu. Şehir merkezindeki Muammer Aksoy Bulvarı’nda seyir halinde bulunan motosiklet sürücüleri, bastıran yağış nedeniyle kaldırıma çıkarak, ağaç altına sığındı. Ağaç altlarında bir süre bekleyen motosikletliler, yağmurun şiddetinin dinmesi üzerine normal trafikte seyir etti.


Kısa süren yağış yayalara ve araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç