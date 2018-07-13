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13 Temmuz 2018 16:37

Anız yangınında alevler ormana sıçramadan söndürüldü

Nurdağı ilçesinde bir arazide çıkan yangın yerleşim alanlarına ve ormana sıçramadan söndürüldüEdinilen bilgiye göre Nurdağı ilçe kırsalındaki Bademli mahallesi yerleşim yakınlarındaki bir arazide çıkan yangın vatandaşın duyarlılığı ile büyümeden önlendi.

Anız yangınında alevler ormana sıçramadan söndürüldü

13 Temmuz 2018 16:37

Nurdağı ilçesinde bir arazide çıkan yangın yerleşim alanlarına ve ormana sıçramadan söndürüldü


Edinilen bilgiye göre Nurdağı ilçe kırsalındaki Bademli mahallesi yerleşim yakınlarındaki bir arazide çıkan yangın vatandaşın duyarlılığı ile büyümeden önlendi. Mahallelinin haber vermesi üzerine ise bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Alevler yerleşim alanlarına ve ormana sıçramadan söndürüldü.


Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında çok sayıda zeytin ağaçları ve meyve ağaçları zarar gördüğü öğrenildi.




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