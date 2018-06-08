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08 Haziran 2018 09:56

Anka ailesi iftarda buluştu

Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi, hekim ve personeli Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Anka ailesi iftarda buluştu

08 Haziran 2018 09:56


Hastane çalışanlarının tam kadro katıldığı, oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte konuşan Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Ramazan’ın bereketi ve huzurunu bir arada yaşamak istedik. Burada birlik ve beraberlik içinde, huzurlu ve mutlu bir sofrayı paylaşmanın keyfini yaşıyoruz.Sağlık sektörünün dinamik gelişmelerini yakından takip eden bir hastane olarak bölge halkına güvenli sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda kişilerin ihtiyacı olan sağlık hizmetleri talebini karşılamak yaşam kalitelerini ve hayat standartlarını yükseltmek için var gücüyle çalışan doktor ve sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Personelimizin özverili çalışması ile kısa sürede sadece Gaziantep’in değil bölgenin de gözde hastanesi olduk. Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum” dedi. İftar buluşmasında Anka ailesi üyelerine seslenen Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ise, aynı sofranın etrafında bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, davete katılanlara teşekkür etti.


Hastane çalışanları da hastane yönetimi tarafından belirli aralıklarla düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.




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