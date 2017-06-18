Anka büyümeye devam ediyor

Dr. Ramazan Sürücü de, hasta kabulüne başladı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, hem Gaziantep hem de çevre illere sağlık alanında başarılı hizmet verirken, hekim kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Hastanenin uzman kadrosuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ramazan Sürücü de katılarak, hasta kabulüne başladı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak göreve başlayan Op. Dr. Ramazan Sürücü, 1971 yılında Birecik’te doğdu. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Sürücü, ihtisasını 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı. Mecburi hizmetini 1995- 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Pazarcık’ta yapan Op.Dr.Ramazan Sürücü ,Türk Tabipleri Birliği,Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ‘ne üyedir. Op.Dr. Sürücü, Gaziantep-Kilis Tabip Odası yönetiminde aktif olarak görev almaktadır.

Her şey sağlık için

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan hastane, SGK ile anlaşması bulunurken SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur‘lu hastalara ulaşıyor. Hastanede Algoloji, Beslenme ve Diyetetik, Cildiye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji ,Üroloji branşları olmak üzere röntgen ve radyoloji laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.