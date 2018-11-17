Anka destekli NRP eğitimi sertifika töreni ile tamamlandı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin desteği ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni doğan ve bebek ölümlerini en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan ‘Yeni doğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulama Eğitimi' tamamlandı. 3 gün süren eğitime katılanlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin desteği ile düzenlenen doğumda gelişebilecek yenidoğan ve bebek ölümlerini en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan Yenidoğan Canlandırma Programı (NeonatalResusitasyon Programı- NRP) Uygulama Eğitimi tamamlandı.

Eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Gaziantep NRP eğitimcileri tarafından yenidoğana en uygun güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı. Yürütülen programlar ve çalışmalarla doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirmede önemli bir başarı elde edildiği ve bebek ölüm hızının azaltıldığının aktarıldığı uygulayıcı eğitime; 2 doktor, 19 hemşire, 1 ebe, 1 paramedik, 1 anestezi teknikeri olmak üzere toplam 24 sağlık çalışanı katıldı. 3 gün süren eğitim sonunda katılımcılar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, ve Hastane Başhemşiresi Ayşe Koç katıldı. Başhekim Dr. Dalgıçer, “Yenidoğan ölümlerinin azalmasında Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitiminin öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, bu eğitimler sayesinde yenidoğan ölümlerinin önlenebileceğini söyledi. Dr.Dalgıçer;”Bu kursun mesleki yaşamlarında önemli katkılar sağlayacağı inancıyla sertifika almaya hak kazanan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum”diye konuştu.

(LO-Y)

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