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22 Aralık 2016 10:23

Anka Hastanesi Antep Savunmasının 95’nci yıldönümünü kutladı

Anka Hastanesi Antep Savunmasının 95’nci yıldönümünü kutladı

22 Aralık 2016 10:23

Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 25 Aralık’ın dünya savunma tarihine altın harflerle yazılan önemli bir gün olduğunu belirtti.
Zeynel Abidin Kaplan, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıldönümünü kutlayarak, Antep Savunmasının hala hafızalardaki tazeliğini koruduğunu ifade etti. Dünyanın hiçbir ülkesinde ve şehrinde düşman kuvvetlerine karşı böylesine destansı bir mücadele verilmediğini vurgulayan Kaplan, “Bu nedenle 25 Aralık günü Gaziantepliler için anlamlı ve değerli bir gündür. 25 Aralık Gaziantepliler için gurur günüdür. 25 Aralık dünya savunma tarihine altın harflerle yazılan önemli bir gündür. Bugün, nesilden nesile aktarılacak destansı bir dönemin zirveye çıktığı gündür” dedi. Anteplilerin yılmadan ve yorulmadan vatan müdafaasında bulunduğuna dikkati çeken Kaplan, vatan savunmasında 6 bin 317 canın şehitlik şerbeti içtiğini hatırlattı. Kaplan, “Vatanı ve milleti uğruna toprağa düşen her can bizim için azizdir, kıymetlidir. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu toprakların bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Onların mirasına sahip çıkıp geleceğe daha güçlü bir şehir ve daha güçlü bir ülke bırakmak da bizim asli vazifemizdir” şeklinde konuştu.

Yeni yıl şehrimize ve ülkemize hayır getirsin
Kaplan, zorlu geçen bir yılı tamamlarken, gelecek yıla dair ümitli olduğunu da belirtti. 2016 yılında ülkenin büyük bir tehlike atlattığını anımsatan Kaplan, 15 Temmuz darbe girişimi ve ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen bombalı saldırıların 2016 yılına damga vurduğunu dile getirdi. Türkiye genelinde 2016 yılında çok sayıda asker, polis ve sivilin şehit olduğunu hatırlatan Kaplan, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yeni yıl şehrimize ve ülkemize hayır getirsin. Hemşehrilerimizin ve milletimizin yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl dilerim” diye konuştu.



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