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09 Temmuz 2018 10:37

Anka Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi, alanında deneyimli ve uzman hekimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor.

Anka Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

09 Temmuz 2018 10:37


Hasta memnuniyeti odaklı anlayışı ile güvenli ve nitelikli sağlık hizmetini hastalarına sunma amacı güden Anka Hastanesi hekim kadrosuna Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık’ı ekleyerek hekim kadrosunu güçlendirdi.


Mustafa Işık


Doç.Dr. Mustafa Işık, 1977 yılında Gaziantep’te doğdu.İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Doç.Dr. Işık, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 2003 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimine başlayan Doç. Dr. Işık, 2008 yılında uzman doktor ünvanı aldı. Askerliğini Gökçeada Komando Alayı’nda yaptıktan sonra 2009 -2010 yılları arasında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mecburi hizmet görevini yerine getiren Doç. Dr. Işık, 2011 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2015 yılında Doçentlik ünvanı alan Mustafa Işık’ın genel ilgi alanı Erişkin Ortopedi ve Çocuk Ortopedisi‘dir.


Kadrosunu güçlendirmeye ve gelişmeye devam eden Gaziantep Anka Hastanesi spinal cerrahi (omurga cerrahisi), omurga tümörleri, kemik erimesine ve travmaya bağlı omurga çökmeleri ve kırılmaları, artroskopik cerrahi, genel protez ameliyatları ve erişkin eklem hastalıkları, pediatrik ortopedi (çocuk kalça çıkıkları ve ayak eğrilikleri), travma hastalıkları ve travma cerrahisi, el cerrahisi, ayak ve ayak bileği cerrahisi, ortopedik deformite düzeltici cerrahi, spor fizyolojisi ve spor cerrahisi, PRP gibi birçok alanda başarılı tedavilere imza atması ile dikkat çekiyor.




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