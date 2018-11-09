Anka organ bağışına dikkat çekti

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde “Organ ve Doku Bağışı Haftası” nedeniyle açılan stantta organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde “Organ ve Doku Bağışı Haftası” nedeniyle halkı bilgilendirmek, organ ve doku bağışçı sayısını arttırmak amacıyla stant açıldı.

Hastane içerisinde kurulan stant, hasta ve hasta yakınları tarafından büyük ilgi gördü. Standı ziyaret edenlere Özel Gaziantep Anka Hastanesi sağlık personeli tarafından organ bağışı ile ilgili bilgiler verilip, broşürler dağıtıldı. Bağışta bulunmak isteyenlerin ise kaydı alındı.

"Organ bağışı bekleyen hasta sayısı giderek artıyor”

Herkesin organ bağışı konusunda bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, “Ülkemizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artmakta ve ne yazık ki bağış yetersizliği nedeniyle bu hastaların çoğu hayatını kaybetmektedir. Biz, Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Türkiye'de yeterli düzeyde olmayan organ bağışını arttırmak amacıyla stant açtık.Organ bağışı hayat kurtarmak için çok önemli. Bir gün hepimizin organ bağışına ihtiyacı olabilir. Bu nedenle empati kurarak organ bekleyen hasta ve hasta yakınlarının neler hissettiğini,ne kadar zor durumda olduklarını anlamalıyız. Organlar toprak olmamalı, bağışlanıp bir başka insanlara umut olmalı" dedi.