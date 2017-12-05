Anka’da diyabete ameliyatlı çözüm

Dr. Olcay Arıcı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynel Beyhan ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi obezite ve diyabet üzerine gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara yenilerini ekliyor.17 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden 48 yaşındaki Hasan Gezer ile 12 yıldır şeker hastası olan 54 yaşındaki Metin Engüder, Özel Gaziantep Anka Hastanesinde gerçekleştirilen diyabet cerrahisinin ardından şeker hastalığından kurtuldular.

Yıllardır şeker hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyen Hasan Gezer,”Bu hastalıktan kurtulmak istiyordum. Diyabet cerrahisinin Tip 2 diyabet hastalarına uygulanabildiğini öğrenince bu ameliyatın gerçekleştirildiği Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurdum. Op. Dr. Olcay Arıcı beni muayene etti ve ameliyat için bir engel olmadığını söyledi. Ben de gönül rahatlığı ile ameliyat oldum. Ameliyat öncesi günde 4 doz insülin kullanmama rağmen şeker seviyem 200’ün altına düşmüyordu. İnsülin kullanmadığım zamanlarda ise şeker seviyem 400’lere kadar çıkıyordu. Şu an ameliyatın 4. günü olmasına rağmen şekerim 150 düzeyinde. Şeker hastalığı nedeniyle ayak parmaklarımı kaybetmiştim ve ayağımı hissetmiyordum. Şimdi ayağımı da hissedebiliyorum, çok mutluyum. Beni bu illetten kurtaran doktorlarıma teşekkür ederim” dedi.

12 yıldır şeker hastası olan ve operasyonun ardından hastalığı yenen Metin Engüder ise, “İlaçlara bağlı yaşıyordum. Günde iki doz insülin kullanmama rağmen şekerim düşmüyordu. Ameliyat öncesi 250 olan şeker seviyem ameliyattan kısa süre sonra120’lere kadar düştü. Çok rahat ve mutluyum” diye konuştu.

Operasyon ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı, ”Hastalarımız ,Tip 2 diyabet ve insülin kullanmaktaydılar. Diyabetle uzun süre mücadele eden hastalarımız artık ilaç ve insülin kullanmak istemediği için bizimle iletişime geçtiler. Ameliyat öncesi değerlendirme ve inceleme yaptık, hastalarımızın ameliyat olmasına karar verdik. Ameliyatı laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirdik. Son iki gündür hastalarımız insülin kullanımını kesti ve şekerleri normal seviyelere döndü. Artık ilaç kullanmalarına gerek yok.” şeklinde konuştu.

“Diyabet cerrahisi ile Tip 2 diyabetin tedavisi mümkün”

Diyabette erken tanı koymak ve tedaviyi komplikasyonlar gelişmeden erken başlatmanın oldukça önemli olduğunu dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı, “Dünya genelinde yaygınlığı hızla artan Tip 2 diyabete karşı uygulanan medikal tedavi seçenekleri dışında, özellikle metabolik cerrahi yöntemi her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Çünkü, ilaç ve insülin tedavileri şeker hastalığının kontrolünü sağlamakta yetersiz kalabiliyor.” diye konuştu.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynel Beyhan ise; “Diyabet, felç riskinin yanı sıra böbrek yetersizliğine, kalp ve damar hastalıkları ile her yıl çok sayıda kişinin görme yetisini kaybetmesine sebep oluyor. Bu nedenle diyabet ciddiye alınması gereken tehlikeli bir hastalıktır.“ ifadelerini kullandı.