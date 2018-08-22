Anka’da hastalara bayram morali

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, hekim ve sağlık çalışanlarının katılımıyla hastane lobisinde gerçekleştirildi

Hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarıyla tek tek tokalaşarak, onların bayramını kutlayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, onların bayramını kutlayan hastane yönetimi, bir istekleri olup olmadığını sordu. Hastane yönetiminin ziyareti ile moral bulan hasta ve hasta yakınları bu davranışı takdirle karşıladı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Yönetim Kurulu Başkanvekili Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, dini bayramların öneminin toplumun kucaklaşması birlik ve beraberlik içinde olmalarını sağlaması ve kaynaşma olduğunu dile getirerek,” Bayramlaşma geleneğimizi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramda, bayramı evlerinden uzakta geçirecek olan hastalarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Özel Gaziantep Anka Hastanesi hekim ve sağlık çalışanlarımız bu bayramda da tatil yapmayıp, insanların sağlığı için büyük bir özveri ve fedakarca çalışıyor. Onlara minnettarız.Bu güzel günlerde üzücü olayların yaşanmaması adına vatandaşlarımızın uzmanların uyarılarını dinleyerek, kaza riskine karşı daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile herkesin sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz”dedi.