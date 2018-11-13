Anka'da "obeziteye dikkat" standı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, obeziteye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir AVM'de stant açtı. Anka Hastanesi tarafından obeziteye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan stant büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden vatandaşlarla Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak tek tek ilgilendi. Obezitenin sadece kilo fazlalığı olarak düşünülmemesi gerektiğini dile getiren Boztoprak, vücuttaki fazla yağın ileriki dönemlerde birçok hastalığa zemin oluşturarak, yaşam kalitesini düşürebileceğini belirtti. Diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın oluşma riskini arttıran obezitenin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Boztoprak, "Bunun için çok geç olmadan sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaya başlamalısınız. Yediklerinize dikkat etmeli, daha aktif olmalısınız" dedi.

"Obeziteye karşı çocuklara sağlıklı beslenmeyi öğretin"

Boztoprak, çocukluk döneminde doğru beslenmenin önemine de değinerek çocukluk çağı obezitesi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu. Diyetisyen Boztoprak, "Erişkin dönemde karşılaşılan obezitenin başlangıcı çocukluk çağlarına dayanmaktadır. Küçük yaşta yeme alışkanlığına bağlı olarak başlayan bu sağlık problemine karşı ailelerin dikkatli olması gerekmektedir. Çocuk bir başarı kazandığında şeker, çikolata, fast-food gibi sağlıksız besinlerle ödüllendirmek; başarısız olduğunda ise besin alımını kesmek hatalı tutumlardır. Çocuklar için sağlıklı bir tabakta her besin grubunun bulunması gerekmektedir. Porsiyon kontrolü konusunda da dikkatli olunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra aileler çocuklarının ekran başında hareketsiz kalmasını önlemek için çocuklarını sevdikleri aktivitelere yöneltmeleri obezitenin önlenmesi için iyi bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sağlıklı bir yaşamın ancak sağlıklı beslenme düzeniyle oluşturulabileceğini dile getiren Diyetisyen Boztoprak, bu konuda diyetisyenden yardım almanın olumlu etkilerinden bahsetti.

Stantta ziyaretçilerin beden kütle indeksi, vücut kas, yağ ve su oranı, vücuttaki ödem, bazal metabolizma hızı ölçüldü. Vücudunda ödem olan bireylerle görüşen ve ödem nedenini tespit eden Boztoprak, vatandaşlara önerilerde bulundu.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, Diyetisyen Merve Boztoprak beslenme ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Anka Hastanesi'nin standını ziyaret edenlere obeziteye karşı bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.