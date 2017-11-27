ANKA’daki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi tarafından Hastane Acil Eylem Planı kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası bir yangına karşı hastane tarafından sürecin doğru yönlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatta, panik oluşmaması için tatbikat öncesi hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi.

Senaryo gereği hastanede çıkan yangın ile birlikte yangın sireni çalmaya başladı. Yangın sirenini duyan yangın söndürme, arama kurtarma ve ilk yardım ekibinde görevli olan hastane çalışanları tarafından güvenlik birimlerine haber verildi. İhbar sonrası yangın müdahale timi, 1 dakika içinde olay yerine ulaştı. Yangın söndürülmeye çalışılırken, olay yerinde güvenlik emniyeti sağlandı ve hastalar hastane çalışanları tarafından tahliye edilmeye başlandı. Hastane görevlileri hastanede yatan hastaların bir kısmını sedyelerle, bir kısmını da yardım ederek hastane bahçesine çıkardılar.

Hastane bahçesine çıkarılan bazı hastaların burada kurulan bölümlerde tedavileri devam ederken sedyeye alınan durumu ağır olan hastalar ise ambulansla başka hastanelere nakledildi.

Sorunsuz bir şekilde tamamlanan tatbikatın ardından konuşan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak yangına karşı tüm önlemlerimizi aldık, ancak yine de zaman zaman bu tatbikatların önlemlerimizi pekiştirmek adına faydası olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir olay başımıza gelsin istemeyiz, ama böyle bir durumda ne yapacağımızı bilmemiz açısından tatbikatlar önemli. Tatbikat ile hasta ve personel tahliyesi, kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağı, tüm ekip ve personelin hareket kabiliyetinin ölçülmesi ile bilgi ve bilinçlerinin artırılması, eksikliklerin giderilmesi, hastaneyi normal işleyişine döndürmek amaçlandı. Gerekli güvenlik önlemlerini alarak yaptığımız tatbikatımız sıkıntısız gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.