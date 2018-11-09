Anka'dan 10 Kasım mesajı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 80. yıldönümünde minnet, özlem ve şükranla andıklarını söyledi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde minnet, özlem ve şükranla anıyoruz. İlke ve devrimleriyle, fikirleri ve eserleri ile yaşadığı çağın ötesinde olan Atatürk sadece kendi milletine değil, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol göstericilik yapmıştır. Hayatını, ülkesinin bağımsızlığına ve kalkınmasına adayan Ulu Önder, başarıları, liderlik yeteneği ve üstün kişiliği ile tüm dünyada hayranlık uyandırarak tarihe mal olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Düşünce ve eserleri ile daima Türk milletinin yolunu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.