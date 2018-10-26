Anka'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadığımızı söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Cumhuriyetin Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğunu, aydınlık gelecek için Cumhuriyet ve onun kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Sofuoğlu mesajında, “Cumhuriyetimizin 95'inci yılını idrak ediyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Cumhuriyet, Türk milleti olarak ulusal bağımsızlığımız için verdiğimiz eşsiz mücadelenin sonucunda elde ettiğimiz en büyük kazanımdır. Her türlü imkansızlığa rağmen azim ve irade ile zafere ulaştığımız Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan güçlü Cumhuriyet, 95 yıldır milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesi ve topraklarımızın bölünemeyeceğinin göstergesidir. Ülkemizin gelecekte de, uygar ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin güvencesi olarak önem arz eden Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Aydınlık geleceğimiz için Cumhuriyete sıkı sıkı sahip çıkmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde daha nice yıl dönümleri yaşayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu mesajının devamında,” Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümü vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm kahramanları rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. 95 yıldır milletimizin önünü aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.