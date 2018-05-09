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09 Mayıs 2018 10:59

Anka’dan Kadın Hokey takımına tam destek

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı’nın sponsoru Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu, Konya’da devam eden lig maçlarında zirvedeki yerini koruyan hokey takımına güvendiklerini belirterek, takıma desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Anka’dan Kadın Hokey takımına tam destek

09 Mayıs 2018 10:59


Avusturya’nın başkenti Viyana’da 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Kadınlar Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanan Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, Konya Saraçoğlu Hokey Sahası’nda oynanan Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2. Etap’ta destan yazmaya devam ediyor. Birinci Etap karşılaşmalarında attığı 41 golle rakip takım filelerini havalandıran ve kendi kalelerinde hiç gol görmeyen Hokeyin Sultanları, İkinci Etap’ta oynadıkları 2 karşılaşmada 11 gol atarken, sadece 1 gol yediler. Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı ise rakibi Nizip GSK ile 2-2 berabere kaldı.



Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecekler


Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı’nın sponsoru Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, hokeyin sultanlarının başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Sporun ve sporcunun destekçisi bir sağlık kuruluşu olan Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin, Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı’nın forma sponsoru olduğunu anımsatan Sofuoğlu, “Genç sporcularımızın başarısı tüm Gaziantep’i sevince boğuyor. Hırslı ve iddialı bir takım olarak her türlü övgüyü hak ediyorlar. Kentimizin adını sporda duyuran takımların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu takımımız 18-21 Mayıs tarihleri arasında Viyana’da Türkiyeyi temsil edecek. Süper ligde gösterdikleri başarıyı Avrupa Şampiyonluğuyla taçlandırmalarını diliyoruz” dedi.



Avrupa Kupası’nı istiyoruz


Hokeyin Sultanları olarak değerlendirilen ve Ayşe Kasım’ın antrenörlüğünü yaptığı Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı’nda Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Perihan Küçükkoç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Meryem Oymak, Gamzenur Özcan, Sultan Kılıç, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Yeter Çelik, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter forma giyiyor. Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Polisgücü’nde sporcuların morallerinin yüksek olduğu dikkat çekerken, genç sporcular şampiyonada iddialı olduklarını ve kupayı ülkemize kazandırmak istediklerini söyledi.




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