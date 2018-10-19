ANKA'nın ünü ülke sınırlarını aştı

Gaziantep'te şeker hastalarının tamamen iyileşmesini sağlayarak ülkenin sayılı metabolik ve obezite cerrahi merkezi haline gelen Özel Gaziantep Anka Hastanesi, bu konuda yabancı hekimler için de okul görevi görmeye başladı.

Son yıllarda adını şeker hastalarına uyguladığı metabolik cerrahi ile duyuran Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin bu konudaki ünü ülke sınırları aştı. Şu ana kadar 10'u yabancı olmak üzere 82'nin üzerinde şeker hastasını sağlığına kavuştuğu hastane, hem bölgenin hem de ülkenin sağlık turizmine de büyük katkı sağlıyor. Yüksek şeker değerleri ile gelen şeker hastalarının, uygulanan metabolik cerrahi sonrası şeker hastalığı ve bu hastalığa bağlı sağlık sorunlarından kurtulması, insülin ve ilaç kullanmayı bırakması yabancı hekimlerin de dikkatini çekiyor. Yabancı hekimler de başarı ile uygulanan bu cerrahi yöntemin nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmek için Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne geliyor. Son olarak Kosova kökenli olan, Almanya'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Arber Morina bu konuda bilgi almak için Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne geldi. Diyabet cerrahisi hakkında detaylı bilgi alan Dr. Morina, şeker hastalarına bu yöntemi uygulamak üzere ülkesine döndü. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi ve Medikal Direktörü Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı eğitim faaliyetleri ile ilgili,“ Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde uygulanan metabolik cerrahi ile birçok şeker hastası, şeker ve buna bağlı oluşan hastalıklardan kurtuldu. Bu şeker hastalarının bir kısmını yabancı hastalar oluşturuyor. Hal böyle olunca durum yabancı hekimlerin dikkatini çekti. Daha önce ziyaretime Katarlı bir cerrah gelmişti. Bir süre önce de Almanya'da görev yapan Arber Morina isimli genel cerrahi uzmanı eğitim almak istediğini bildirdi. Seve seve kabul ettim. Geçen ay eğitimini tamamlayarak ülkesine geri döndü. Bize bu konuda başvuran hekimlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durumdan şehrim ve hastanem adına büyük gurur ve mutluluk yaşamaktayım. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak amacımız metabolik cerrahinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak. Halen bana, “Şeker hastalığı gerçekten ameliyat ile tedavi edilebiliyor mu? “diye sorular geliyor. Çok üzülüyorum. Birçok insan şeker hastalığından kurtulma şansını kullanamıyor. Böyle çalışmalarla insanların kafasındaki soru işaretlerinin yavaş yavaş silineceğine inanıyorum” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Arber Morina ise,” Almanya'da çalışırken şeker hastası olan Türk hastam ameliyat için Türkiye'ye gitmişti. Döndüğünde Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde şeker ameliyatı olduğunu öğrendim. Tetkik sonuçlarını görünce çok şaşırdım. Şeker hastalığından tamamen kurtulmuştu. Hemen, Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ile irtibata geçtim. Sağ olsun, beni çok sıcak karşıladı. Maalesef zamanım çok kısıtlı olduğu için bir hafta kalabildim. Ama bu süre içinde kendisinden çok şey öğrendim. İlk fırsatta tekrar geleceğim” diye konuştu