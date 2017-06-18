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18 Haziran 2017 15:53

Anne babalardan Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

Gaziantep’te anne ve babalar, Babalar Günü nedeniyle babalarının mezarlarını ziyaret etti.

Anne babalardan Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

18 Haziran 2017 15:53


Gaziantep’te anne ve babalar Ramazan ayına denk gelen bu seneki Babalar Günü’nde aşırı sıcaklara rağmen mezarlıkları ziyaret etti. Mezarlara su döken vatandaşlar, ölmüş babaları için dualar etti. Kimi vatandaşlar, ilk defa babalarından ayrı bir gün kutlarken, kimileri ise yıllardır babasından ayrı Babalar Günü ve bayram geçirdiklerini kaydetti.


Buruk bir Babalar Günü kutladıklarını belirten vatandaşlar, "Böyle anlamlı güzel bir günde babamız yanımızda değil çok üzülüyoruz ve içimiz çok buruk. Evimizin direği yok ne kadar zaman geçerse geçsin yoklukları hep belli olacak” dedi.


Mezarlarda dua eden evlatlar, başta kendi babaları olmak üzere mezarda bulunan tüm babalar için de dua etti.




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